फुटबॉल लेजंड मेस्सी से मिलने गईं करीना कपूर, जेह ने स्टेज पर कर दी हरकत, आपने ये देखा फनी वीडियो?

करीना कपूर और उनके दोनों बेटे लियोनेल मेस्सी से मिलने गए तो वहां छोटे बेटे की हरकत चर्चा में आ गई। करीना तैमूर और जेह को लेकर मेस्सी के बगल में पोज देकर जाने लगीं तभी जेह ने शैतानी कर दी।

Dec 15, 2025 10:44 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
अर्जेंटीना के लेंजडरी फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी इंडिया टूर पर हैं। इस मौके पर बड़े-बड़े सिलेब्स उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते दिख रहे हैं। अब करीना कपूर और उनके दोनों बेटों का एक ऐसा ही प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें उनके छोटे बेटे की शरारत देखकर करीना के फैन्स की हंसी नहीं रुक रही। दरअसल करीना इवेंट में मेस्सी के साथ पोज दे रही थीं। जब वह जाने लगीं तो छोटे बेटे ने कुछ ऐसा किया कि वीडियो वायरल हो गया।

जब पोज देकर जाने लगीं करीना

करीना का यह वीडियो Reddit पर शेयर किया गया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि करीना मुंबई में GOAT India Tour 2025 के इवेंट में मेस्सी से मिलने पहुंचीं। साथ में उनके दोनों बेटे जेह और तैमूर थे। करीना अपने बच्चों के साथ खड़ी होकर पोज दे रही थीं। तैमूर तो शांत खड़े थे लेकिन लेकिन जेह अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। करीना पोज देकर बेटों का हाथ पकड़कर निकलने लगीं। तभी जेह ने उनका हाथ छोड़ा और वह फिर मेस्सी के पास जाकर खड़े हो गए। करीना को जेह को खींचकर ले जाना पड़ा और वह अपनी हंसी नहीं रोक पाईं।

लोगों को फनी लगे जेह

वीडियो पर एक कमेंट है, जेह बहुत फनी है और जैसे करीना ने उसका हाथ खींचा वो और ज्यादा। एक और ने लिखा है, हाहाहा सो क्यू। कम से कम बाजू में तो खड़े होने दे देती ना। क्या यार। एक कमेंट है, ये छोटा वाला कब क्या कर दे ये करीना को भी नहीं पता। एक कमेंट है, बहुत क्यूट और फनी है, यहां तक कि मेस्सी को भी हंसी आ गई। एक ने लिखा है, जैसे करीना ने हैंडल किया है ये और भी फनी है। एक ने लिखा है, जेह मेस्सी को पकड़े है और बेबो को छोड़ दिया।

