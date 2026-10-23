IIFA 2027 में करीना कपूर-शाहिद कपूर की मुलाकात का VIDEO वायरल, फैंस बोले- 'मैं इमोशनल क्यों हो रहा हूं?'
करीना कपूर और शाहिद कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो IIFA 2027 के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। कॉन्फ्रेंस में दोनों कलाकार का आमना-सामना हुआ।
बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में एक वक्त ऐसा था जब शाहिद कपूर और करीना कपूर के अफेयर की खूब चर्चाएं थीं। दोनों ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट किया। लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया और वो अलग हो गए। इसके बाद दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया और न जल्दी किसी इवेंट में साथ नजर आए। ऐसे में अब दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो IIFA 2027 के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। कॉन्फ्रेंस में दोनों कलाकार का आमना-सामना हुआ। आइए जानते हैं इसके बाद क्या हुआ?
करीना कपूर ने शाहिद कपूर को गले लगाया
दरअसल, मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के बाद से बॉलीवुड के कई सितारों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। IIFA 2027 की घोषणा वाले एक इवेंट में सलमान खान भारी सुरक्षा के बीच पहुंचे। इवेंट में करीना कपूर के एक्स-बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर भी पहुंचे थे। सामने आए वीडियो में मुंबई में हुए इस इवेंट के दौरान करीना मुस्कुराते हुए शाहिद को गले लगाती नजर आ रही हैं। शाहिद भी उनसे उनका हाल-चाल पूछते दिखते हैं, जिस पर करीना मुस्कुराकर जवाब देती हैं। इस इवेंट के लिए करीना ने ब्लैक लेदर स्कर्ट सूट पहना था, जबकि शाहिद सफेद सूट में नजर आए। बाद में, दोनों ने इवेंट में मौजूद अन्य सेलिब्रिटीज, जैसे रश्मिका मंदाना और वरुण धवन के साथ स्टेज भी शेयर किया।
करीना-शाहिद को साथ देखकर फैंस हुए खुश
करीना कपूर और शाहिद कपूर को साथ देखकर फैंस अपनी खुशी रोक नहीं पाए। एक फैन ने कमेंट किया, "इसे देखकर मैं इमोशनल क्यों हो रहा हूं?" दूसरे ने लिखा, "हम इतने खुश क्यों हैं?" ऐसे ही कई और कमेंट्स भी देखने को मिले। बता दें कि करीना और शाहिद दो साल तक रिलेशनशिप में रहे थे और 2007 में, 'जब वी मेट' की शूटिंग के दौरान उनका ब्रेकअप हो गया था। हाल ही में, शाहिद की पत्नी मीरा राजपूत भी करीना के पॉडकास्ट 'व्हाट विमेन वांट' में नजर आई थीं।
कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे सलमान
करीना ने सलमान को भी प्यार से गले लगाया और बाद में दोनों ने साथ में तस्वीरें खिंचवाईं। डार्क ब्लेजर और जींस पहने 'मातृभूमि' स्टार सलमान कड़ी सुरक्षा के बीच इवेंट में पहुंचे। उन्हें इवेंट मैनेजमेंट से बात करते और वहां मौजूद अन्य सेलेब्रिटीज का अभिवादन करते देखा गया। यह घटना लॉरेंस बिश्नोई के एक साथी द्वारा सलमान पर किए गए हमले के बीच हुई है। हालांकि, इस हमले के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, खासकर इसलिए क्योंकि कथित हमलावर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उनका नाम लिया था।
करीना कपूर का वर्कफ्रंट
2024 की फिल्मों 'क्रू' और 'सिंघम अगेन' के बाद, करीना इस साल मेघना गुलजार की फिल्म 'दायरा' में नजर आईं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन उनके को-स्टार थे। उन्होंने अभी तक अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स की घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, वह सिद्धार्थ आनंद की फिल्म 'किंग' में एक स्पेशल अपीयरेंस देंगी, जिसमें शाहरुख खान और सुहाना खान मुख्य भूमिकाओं में हैं।
शाहिद कपूर और सलमान खान का वर्कफ्रंट
इस साल शाहिद 'ओ'रोमियो' और 'कॉकटेल 2' में नजर आए। पहली फिल्म में उन्होंने एक गैंगस्टर का किरदार निभाया, जबकि दूसरी फिल्म में वे दो महिलाओं के बीच फंसे एक व्यक्ति के रोल में थे। दोनों ही फिल्में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाईं। वहीं, 2025 की फिल्म 'सिकंदर' के बाद, सलमान ने 'राजा शिवाजी' और सऊदी अरब की फिल्म '7 डॉग्स' में कैमियो रोल किए। जल्द ही वे 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' और वामशी पैदिपल्ली की एक अनटाइटल्ड (बिना नाम वाली) फिल्म में नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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