करीना कपूर-ऋतिक रोशन नए प्रोजेक्ट में दिखेंगे साथ, करण जौहर ने शेयर किया वीडियो
करण जौहर ने शेयर किया करीना कपूर और ऋतिक रोशन की झलक वाला वीडियो। दोनों को साथ देखने का इंतजार हो रहा है। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपना रिएक्शन दिया है।
25 साल पहले करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम में करीना कपूर और ऋतिक रोशन की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। फिल्म में उनके किरदार पू और रोहन आज भी ट्रेंड में हैं। लेकिन क्या आपने सोचा था कि ये जोड़ी सालों बाद भी एक बार फिर से साथ दिखने वाली है? करण जौहर ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में करीना को पू वाले स्टाइल में देखा जा सकता है और ऋतिक की रोहन वाली झलक दिखाई गई है। करण ने जो कैप्शन लिखा है उसे पढ़ने के बाद तो अप भी खुश हो जाएंगे।
25 साल बाद करीना फिर बनेंगी पू, ऋतिक संग आया वीडियो
करण जौहर ने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें करीना अपनी फिल्म कभी खुशी कभी गम के किरदार पू की तरह तैयार होती दिख रही हैं। वो लाल वाले उल्टे सेंडल उठाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं और फिर ऋतिक की वही जूते बांधने वाले सीन को फिर से दिखाया जाता है। इसके कैप्शन में करण ने लिखा, ‘कुछ कहानियां 25 साल बाद भी खत्म नहीं होतीं।' इस पोस्ट की पूरी जानकारी 19 नवंबर को दी जाएगी। देखिए-
करण जौहर के इस पोस्ट पर आया यूजर्स का रिएक्शन
करण जौहर के इस पोस्ट पर यूजर्स ने कमेंट की बाढ़ ला दी है। करीना और ऋतिक को फिर से देखना फैंस के लिए ट्रीट से कम नहीं होगा। एक यूजर ने लिखा, ‘दोनों किसी टॉक शो में दिखने वाले हैं क्या?’ एक और यूजर ने लिखा, ‘ऋतिक-करीना को लेकर फिल्म बनाओ’, एक यूजर ने लिखा, 'इस साल का बेस्ट कोलैब', एक और यूजर ने लिखा, 'ये सिर्फ एक विज्ञापन होने वाला है', एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ये तो सपने के सच होने जैसा है', एक यूजर ने कहा, 'क्या ऋतिक और करीना साथ'।
करीना और ऋतिक दिखने वाले हैं साथ?
करण जौहर के इस पोस्ट से जानकारी नहीं मिली है कि वो करीना और ऋतिक को साथ में किस प्रोजेक्ट में लाने वाले हैं। यूजर्स के मुताबिक ये एक विज्ञापन या किसी शो का हिस्सा हो सकता है। इस वीडियो के पीछे की सच्चाई 19 नवंबर को बताई जाएगी। फैंस इन्हें साथ देखने का इंतजार कर रहे हैं।
करीना और ऋतिक की पिछली फिल्में
करीना और ऋतिक को सबसे पहले साल 2001 में आई फिल्म यादें’ और इसी साल आई ‘कभी खुशी कभी गम’ में देखा गया था। इन फिल्मों में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। इसके साथ सूरज बडजात्या की फिल्म ‘मैं प्रेम की दीवानी हूं’, ‘मुझसे दोस्ती करोगे। में भी ये साथ नजर आए। अब एक बार फिर ये जोड़ी साथ दिखने वाली है। करण जौहर के पोस्ट को देखने के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल है कि दोनों किसी फिल्म, इवेंट या शो पर नजर आने वाले हैं या ये कोई विज्ञापन का शूट है। फैंस इंतजार कर रहे हैं।
करीना की फ्लॉप हुई फिल्म
वर्क फ्रंट की बात करें तो करीना को हाल में आई फिल्म दायरा में देखा गया था। इस फिल्म में साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने काम किया था। फिल्म एक रेप केस और नाबालिग के एनकाउंटर पर बेस्ड है। थिएटर ऑडियंस ने फिल्म को पसंद नहीं किया। लेकिन अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है। वहीं पिछले साल आई वॉर 2 के फ्लॉप होने के बाद ऋतिक रोशन को नए प्रोजेक्ट में देखने का इंतजार हो रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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