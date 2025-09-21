ये करीना कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, 8.1 है IMDb रेटिंग

करीना कपूर आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर हम आपको करीना कपूरी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का नाम बता रहे हैं। ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।

बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस करीना कपूर आज यानी 21 सितंबर को अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस खास मौके पर हम आपको करीना कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का नाम बता रहे हैं। ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। करीना कपूर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। करीना की ये फिल्म किसी और के साथ नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के साथ थी।

क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान करीना कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।

बजरंगी भाईजान का बजट और कमाई बजरंगी भाईजान की ये फिल्म कबीर खान ने डायरेक्ट की थी। रिपोर्ट्स की मानें तो बजरंगी भाईजान का बजट करीब 90 करोड़ था। वहीं, इस फिल्म की कमाई की बात करें तो boxofficeindia.com के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 315.49 करोड़ की कमाई की थी।