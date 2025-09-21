Kareena Kapoor Highest Earning Bollywood Film Bajrangi Bhaijan 8 1 IMDb rating ये करीना कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, 8.1 है IMDb रेटिंग, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKareena Kapoor Highest Earning Bollywood Film Bajrangi Bhaijan 8 1 IMDb rating

ये करीना कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, 8.1 है IMDb रेटिंग

करीना कपूर आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर हम आपको करीना कपूरी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का नाम बता रहे हैं। ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 06:34 PM
share Share
Follow Us on
ये करीना कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, 8.1 है IMDb रेटिंग

बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस करीना कपूर आज यानी 21 सितंबर को अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस खास मौके पर हम आपको करीना कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का नाम बता रहे हैं। ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। करीना कपूर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। करीना की ये फिल्म किसी और के साथ नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के साथ थी।

क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम?

क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान करीना कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।

बजरंगी भाईजान का बजट और कमाई

बजरंगी भाईजान की ये फिल्म कबीर खान ने डायरेक्ट की थी। रिपोर्ट्स की मानें तो बजरंगी भाईजान का बजट करीब 90 करोड़ था। वहीं, इस फिल्म की कमाई की बात करें तो boxofficeindia.com के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 315.49 करोड़ की कमाई की थी।

फिल्म ने जीता था नेशनल अवॉर्ड

आईएमडीबी की मानें तो बजरंगी भाईजान ने छोटे-बड़े अवॉर्ड्स मिलाकर कुल 34 अवॉर्ड जीते थे। इन अवॉर्ड्स में एक नेशनल अवॉर्ड भी शामिल है। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

kareena kapoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।