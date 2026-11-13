Kareena Kapoor पेंडेंट विवाद: बेबो को मिला हिंदू संगठन का सपोर्ट, बोले- किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं
करीना कपूर के आयत वाले पेंडेंट विवाद पर अब एक्ट्रेस को हिंदू संगठन का सपोर्ट मिला है। उनका कहना है कि एक्ट्रेस को माफी मांगने की जरूरत नहीं है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर के एक पेंडेंट पर जमकर बवाल मचा हुआ है। इस पेंडेंट पर कुरान की आयत लिखी हुई थी। करीना की ये पेंडेंट वाली तस्वीर जैसे ही वायरल हुई, मुस्लिम समुदाय ने एक्ट्रेस पर सवाल उठाए। वहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज ने एक्ट्रेस को लीगल नोटिस भेजा है। इस लीगल नोटिस के बीच करीना कपूर को एक हिंदू संगठन का सपोर्ट मिला है। उनका कहना है कि करीना कपूर को माफी मांगने की जरूरत नहीं है।
करीना के खिलाफ भेजा गया लीगल नोटिस
अब्बास हफीज ने करीना कपूर को उन तस्वीरों को सोशल मीडिया से हटाने को कहा है और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है। उनका कहना है कि करीना के पेंडेंट पहनने को लेकर उन्हें ऐतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर धार्मिक लेख प्रदर्शित किया गया, उन्हें उससे आपत्ति है।
कांग्रेस प्रवक्ता को किस चीज से आपत्ति?
अब्बास ने आगे कहा, ‘कुरान की आयत लिखे पेंडेंट का ऐसा दिखावा, भोपाल की बेगमों ने कभी नहीं किया, उन्होंने हमेशा आस्था के लिए उसका इस्तेमाल किया। ऐसे में फैशन स्टेटमेंट के लिए इस पेंडेंट का पहना जाना अनुचित है, और ये मुस्लिम समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम है।’
करीना कपूर को हिंदू संगठन का मिला सपोर्ट
IANS के मुताबिक, करीना के पेंडेंट को लेकर मचे बवाल के बीच हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्र शेखर तिवारी ने करीना कपूर को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि करीना को किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ‘एक पेंडेंट को गले में ही पहना जाता है, दिल के पास। अगर इस पर कुरान की आयतें लिखी हैं, तो उन्होंने इसे ऐसी किसी जगह नहीं पहना होगा जिसे अपमानजनक माना जाता हो। उन्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है।’ चंद्र शेखर तिवारी ने ये भी कहा कि करीना भोपाल के पूर्व शाही परिवार की बहू हैं, इसलिए अपनी सास के परिवार से जुड़ी विरासत के गहने पहनना उनके लिए स्वाभाविक बात है।
क्या है पूरा मामला?
करीना के इस पेंडेंट को लेकर विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब करीना की दिवाली वाली तस्वीरें सामने आईं। सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए बताया था कि करीना ने करीब 200 साल पुराना पन्ने वाला लॉकेट पहना है, जो भोपाल के पूर्व शाही परिवार की विरासत से जुड़ा हुआ है। इस पेंडेंट पर कुरान की आयत लिखी होने की बात जैसे ही सामने आई, मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया। हालांकि, करीना कपूर या उनकी टीम की तरफ से इस पूरे मामले पर अब तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है।
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करीना के पेंडेंट पर क्या लिखा था?
करीना के इस पेंडेंट पर कुरान की आयत 'आयतुल कुर्सी' उकेरी गई है। यह पवित्र कुरान के दूसरे अध्याय 'सूरह अल-बकरा' की 255वीं आयत है। रिया कपूर ने अपनी पोस्ट में बताया था कि ये गहने भोपाल के शाही परिवार की विरासत का हिस्सा हैं। ये सैफ अली खान के परिवार के जरिए करीना तक पहुंचे हैं। दरअसल, सैफ की दादी साजिदा सुल्तान भोपाल के आखिरी शासक नवाब की बेटी थीं। इसी वजह से भोपाल के शाही परिवार से जुड़े ये ऐतिहासिक गहने सैफ के परिवार की विरासत का हिस्सा हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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