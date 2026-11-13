Kareena Kapoor पेंडेंट विवाद: बेबो को मिला हिंदू संगठन का सपोर्ट, बोले- किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं

करीना कपूर के आयत वाले पेंडेंट विवाद पर अब एक्ट्रेस को हिंदू संगठन का सपोर्ट मिला है। उनका कहना है कि एक्ट्रेस को माफी मांगने की जरूरत नहीं है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर के एक पेंडेंट पर जमकर बवाल मचा हुआ है। इस पेंडेंट पर कुरान की आयत लिखी हुई थी। करीना की ये पेंडेंट वाली तस्वीर जैसे ही वायरल हुई, मुस्लिम समुदाय ने एक्ट्रेस पर सवाल उठाए। वहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज ने एक्ट्रेस को लीगल नोटिस भेजा है। इस लीगल नोटिस के बीच करीना कपूर को एक हिंदू संगठन का सपोर्ट मिला है। उनका कहना है कि करीना कपूर को माफी मांगने की जरूरत नहीं है।

करीना के खिलाफ भेजा गया लीगल नोटिस अब्बास हफीज ने करीना कपूर को उन तस्वीरों को सोशल मीडिया से हटाने को कहा है और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है। उनका कहना है कि करीना के पेंडेंट पहनने को लेकर उन्हें ऐतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर धार्मिक लेख प्रदर्शित किया गया, उन्हें उससे आपत्ति है।

कांग्रेस प्रवक्ता को किस चीज से आपत्ति? अब्बास ने आगे कहा, ‘कुरान की आयत लिखे पेंडेंट का ऐसा दिखावा, भोपाल की बेगमों ने कभी नहीं किया, उन्होंने हमेशा आस्था के लिए उसका इस्तेमाल किया। ऐसे में फैशन स्टेटमेंट के लिए इस पेंडेंट का पहना जाना अनुचित है, और ये मुस्लिम समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम है।’

करीना कपूर को हिंदू संगठन का मिला सपोर्ट IANS के मुताबिक, करीना के पेंडेंट को लेकर मचे बवाल के बीच हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्र शेखर तिवारी ने करीना कपूर को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि करीना को किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ‘एक पेंडेंट को गले में ही पहना जाता है, दिल के पास। अगर इस पर कुरान की आयतें लिखी हैं, तो उन्होंने इसे ऐसी किसी जगह नहीं पहना होगा जिसे अपमानजनक माना जाता हो। उन्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है।’ चंद्र शेखर तिवारी ने ये भी कहा कि करीना भोपाल के पूर्व शाही परिवार की बहू हैं, इसलिए अपनी सास के परिवार से जुड़ी विरासत के गहने पहनना उनके लिए स्वाभाविक बात है।

क्या है पूरा मामला? करीना के इस पेंडेंट को लेकर विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब करीना की दिवाली वाली तस्वीरें सामने आईं। सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए बताया था कि करीना ने करीब 200 साल पुराना पन्ने वाला लॉकेट पहना है, जो भोपाल के पूर्व शाही परिवार की विरासत से जुड़ा हुआ है। इस पेंडेंट पर कुरान की आयत लिखी होने की बात जैसे ही सामने आई, मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया। हालांकि, करीना कपूर या उनकी टीम की तरफ से इस पूरे मामले पर अब तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है।