करीना कपूर की इस कॉमेडी फिल्म का आएगा सीक्वल, बॉक्स ऑफिस पर थी हिट

करीना कपूर की एक हिट कॉमेडी ड्रामा फिल्म के सीक्वल की खबर है। यह फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी। फिल्म में कृति सेनन और तबू नजर आई थीं। इस फिल्म में कपिल शर्मा और पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ भी नजर आए थे।

साल 2024 में करीना कपूर की फिल्म क्रू रिलीज हुई थी। इस फिल्म में करीना कपूर, कृति सेनन और तबू अहम भूमिका में नजर आई थीं। अब इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म के सीक्वल की खबर सामने आई है। रिया कपूर और एकता कपूर फिल्म के सीक्वल का प्लान कर रही हैं। करीना कपूर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। माना जा रहा है कि सीक्वल में करीना कपूर वापसी करेंगी।

क्रू का बनेगा सीक्वल पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, टीम ने कई आइडियाज पर सोच-विचार किया है और एक आइडिया को फाइनल किया है जिससे क्रू 2 बनने की क्षमता है। इस फिल्म में करीना कपूर 2 वापसी करेंगी। हालांकि, कृति सेनन और तबू फिल्म में आएंगी इसपर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

करीना कपूर ने दिखाई है सीक्वल में दिलचस्पी मीडिया पोर्टल को सूत्रों ने बताया, “करीना ने क्रू 2 में दिलचस्पी दिखाई है, और फिल्म साइन करने से पहले वो पूरा स्क्रीनप्ले सुनने का इंतजार कर रही हैं। फिलहाल फिल्म शुरुआती दौर में है, लेकिन पूरी टीम क्रू की फ्रैंचाइजी को लेकर उत्सुक हैं।”