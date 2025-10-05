करण जौहर नहीं चाहते कि बच्चे एक्टर बनें, बताई यह वजह और कहा- हेयर और मेकअप आर्टिस्ट...

फिल्ममेकर करण जौहर ने एक्टर्स की लगातार बढ़ती फीस पर अपना गु्स्सा निकाला। साथ ही उन्होंने हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट के बारे में भी बताया कि उनकी फीस लगातार बढ़ती जा रही है।

बॉलीवुड जगत में एक्टर बनने के लिए स्टार किड्स को खुलकर सपोर्ट करने वाले करण जौहर नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे एक्टर बनें। आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे तमाम स्टार्स को लॉन्च करने वाले करण जौहर आए दिन नेपोटिज्म की पैरवी करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनके खुद के बच्चे एक्टर बनें, साथ ही करण जौहर ने इसके पीछे की वजह भी बताई।

नहीं चाहते, एक्टर बनें बच्चे यश-रूही फिल्म क्रिटिक कोमल न्हाटा के साथ बातचीत में करण जौहर ने कहा कि वो दुआ करेंगे कि उनके बच्चे हेयर स्टाइलिस्ट या मेकअप आर्टिस्ट बन जानें। एक्टर्स की लगातार बढ़ती फीस का जिक्र करते हुए करण जौहर ने कहा, "मेरा मुंह मत खुलवाइए कि इन दिनों मेकअप और हेयर आर्टिस्ट कितना पैसा लेते हैं। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि रूही और यश (करण जौहर के बच्चे) मेकअप और हेयर आर्टिस्ट बन जाएं, क्योंकि वो बाकी लोगों से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। एक हेयर करे और दूसरा मेकअप, दोनों के लिए फायदे का सौदा रहेगा।"

करण जौहर ने बताए एक्टर्स के नखरे करण जौहर ने एक्टर्स के बढ़ते नखरों के बारे में भी बताया, "मैं उनसे कहता हूं कि हमारा बजट इतना है, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको और लोग चाहिए तो उन्हें लाकर दो। अगर आप कोई स्पोर्ट्स या बायोग्राफिकल ड्रामा कर रहे हैं तो पूरे वक्त आपका शरीर कैमरे के सामने होता है, इसके लिए प्रोड्यूसर पैसे देने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक रेग्युलर हीरो हैं, और आपकी जिम्मेदारी है अच्छा दिखना। अगर आप चाहते हैं कि हेल्दी खाना खाएं, तो खाइए, लेकिन मैं इसके लिए पैसे क्यों चुकाऊंगा?" करण ने कहा- कुछ एक्टर आकर बजट दे देते हैं कि इतना बजट है अगर आपको फिल्म करनी है।