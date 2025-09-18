'एक दो बार फोन आया है...', इस स्टार किड को लॉन्च करना चाहते हैं करण जौहर

करण जौहर ने इंडस्ट्री में बहुत से स्टार किड्स को लॉन्च किया है। अब वो एक और स्टार किड को लॉन्च करना चाहते हैं। स्टार किड की मां ने बताया कि करण जौहर का एक-दो बार फोन किया है।

फिल्ममेकर करण जौहर को स्टार किड्स को लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने इंडस्ट्री में कई स्टार किड्स को लॉन्च किया है। करण जौहर एक और स्टार किड को लॉन्च करने चाहते हैं। एक्ट्रेस की मां ने बताया कि करण जौहर का एक-दो बार फोन आया है। करण जौहर जिस स्टार किड को लॉन्च करना चाहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि अजय देवगन और काजोल की बेटी न्यासा देवगन हैं। काजोल ने कहा कि उनकी बेटी अभी इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती हैं।

काजोल की बेटी को लॉन्च करना चाहते हैं करण जौहर? शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में खास बातचीत के दौरान काजोल ने बताया कि एक दो बार न्यासा और युग के लिए लॉन्च के लिए इंडस्ट्री से कॉल आया है। काजोल से पूछा गया कि क्या करण जौहर का फोन उनके बच्चों को लॉन्च करने के लिए आया है? काजोल ने सवाल का जवाब देते हुए कहा, "एक-दो फोन आए हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी मेरी बेटी फिल्मों में बिल्कुल नहीं आ रही है और अगर वो चाहती है तो वो चाहें वो कर सकती हैं, वो हमें बताएगी और हम 100 पर्सेंट उसके साथ हैं, वो जो भी करे।"