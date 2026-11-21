आज हम आपको साल 2001 की ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो पहले तो लगा कि फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन फिर कमाल हुआ और फिल्म उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी।

साल 2001 में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसमें बॉलीवुड के तीन बड़े स्टार्स लीड रोल में नजर आए थे। ये फिल्म जब रिलीज हुई थी उस वक्त लगा था कि फ्लॉप हो जाएगी। पर फिर खेल बदला और फिल्म उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। ये फिल्म करण जौहर ने डायरेक्ट की थी। करण जौहर रामायण पर आधारित फिल्म बनाना चाहते थे, और फिर उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की।

क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है 'कभी खुशी कभी गम'। ये फिल्म न केवल साल 2001 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी बल्कि बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म को बनाने से पहले करण जौहर ने अपने पिता से कहा था कि वो रामायण जैसी फिल्म बनाना चाहते हैं।

रामायण जैसी फिल्म बनाना चाहते थे करण जौहर अपनी किताब ‘An Unsuitable Boy’ में करण जौहर ने अपनी इस फिल्म के बारे में विस्तार से बात की है। करण जौहर ने लंदन में अपने पिता को इस फिल्म का आइडिया शेयर किया था। करण जौहर ने अपने पिता से कहा था, "मैं रामायण से प्रेरित एक फिल्म बनाना चाहता हूं, जिसमें पिता अपने बड़े बेटे को वनवास भेज देगा, और छोटा भाई उसे वापस लेकर आएगा।"

ऋतिक की कास्टिंग को लेकर खुश नहीं थे यश जौहर इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर भी करण जौहर ने अपने पिता से बात की थी। उन्होंने पिता को बताया कि वो माता-पिता के रोल के लिए अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को कास्ट करेंगे। वहीं, बड़े भाई के लिए वो शाहरुख को कास्ट करेंगे। हालांकि, जब करण जौहर ने पिता को ये बताया कि वो छोटे भाई के लिए ऋतिक को कास्ट करना चाहते हैं, उस वक्त यश जौहर उन्हें लेकर बहुत खुश नहीं थे।

उस वक्त तक रिलीज नहीं हुई थी ऋतिक की कोई भी फिल्म दरअसल, जब करण जौहर ने ऋतिक रोशन के नाम का सुझाव दिया था, उस वक्त तक ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज नहीं हुई थी। ऋतिक की कोई भी फिल्म नहीं रिलीज होने की वजह से यश जौहर ऋतिक को लेकर बहुत श्योर नहीं थे। लेकिन करण जौहर ऋतिक रोशन को ही कास्ट करना चाहते थे और उन्होंने ऋतिक को ही कास्ट किया।

करण जौहर को लेनी पड़ी थी थेरेपी कभी खुशी कभी गम आज भले ही एक कल्ट फिल्म हो, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, इसकी शुरुआत कुछ खास नहीं हुई थी। समीक्षकों को भी फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई थी। फिल्म को मिली प्रतिक्रिया से करण जौहर इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्हें थेरेपी लेनी पड़ी थी।

लगान देख खुद की फिल्म पर शक करने लगे थे करण जौहर दरअसल, 2001 में कभी खुशी कभी गम से पहले लगान, दिल चाहता है और गदर जैसी फिल्में रिलीज हो गई थीं। ये फिल्म उस साल की हिट फिल्मों में से एक थीं। जब करण जौहर ने लगान देखी थी तो वो घबरा रहे थे। लगान देखने के बाद करण जौहर को अपनी फिल्म पर शक होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने काफी बुरी फिल्म बना दी है।

जब आदित्य चोपड़ा ने करण जौहर को समझाया फिल्म जब रिलीज हुई तो पहले तीन दिन तो फिल्म की ऑक्यूपेंसी काफी कम रही। करण जौहर को जब पता चला कि फिल्म को देखने लोग नहीं आ रहे हैं तो उनकी तबीयत ही बिगड़ गई। उन्हें थेरिपी लेनी पड़ी। इसके बाद करण जौहर के दोस्त आदित्य चोपड़ा ने उन्हें समझाया। उन्होंने करण से कहा कि फिल्म अभी रिलीज हुई है। उन्हें फिल्म को थोड़ा वक्त देना चाहिए। उन्होंने फिर तीन-चार दिन इंतजार किया। इसके बाद कभी खुशी कभी गम का खेल बदला और लोग बड़ी संख्या में फिल्म को देखने पहुंचने लगे।