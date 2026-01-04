करण जौहर फैमिली ड्रामा मूवी के साथ करेंगे वापसी, कभी खुशी कभी गम 2 लाने की है तैयारी

संक्षेप: करण जौहर अब एक बार फिर फैमिली ड्रामा फिल्म लेकर आ रहे हैं और जिस प्रोजेक्ट को लेकर अपडेट आ रहे हैं, उसे लेकर बताया जा रहा कि वो कभी खुशी कभी गम जैसी स्टोरी हो सकती है।

करण जौहर अब नए साल के साथ बतौर डायरेक्टर फिर वापसी कर रहे हैं। वह एक फैमिली ड्रामा फिल्म बनाने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फिल्म इमोशनल फैमिली ड्रामे से भरी होगी जैसे साल 2001 में उन्होंने शाहरुख खान, काजोल, करीना कपूर खान और ऋतिक रोशन की फिल्म कभी खुशी कभी गम बनाई थी जो ब्लॉकबस्टर थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बड़ी फैमिली ड्रामा होगी फिल्म पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म करने के बाद करण अब अपनी अगली फिल्म में भी फैमिली ड्रामा दिखाने वाले हैं। कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि यह उनकी अगली बड़ी फिल्म हो सकती है।

कभी खुशी कभी गम जैसी हो सकती फिल्म इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया जाएगा। प्री प्रोडक्शन 2026 के मिड से शुरू होगा और फिल्म की शूटिंग इस साल के एंड तक हो जाएगी। फिल्म में 2 मेल लीड और 2 फीमेल लीड होंगी। कास्टिंग प्रोसेस जल्द शुरू होगा।

रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है फिल्म का टाइटल कभी खुशी कभी गम 2 हो, हालांकि अभी इस बारे में कुछ भी कन्फरेम नहीं है।

फिलहाल करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन यह जरूर बताया जा रहा है कि यह उनके मोस्ट एन्टिसिपेडेट फिल्म मे से एक है।