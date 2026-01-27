भगवान मुझे शक्ति दे…करण जौहर ने सोशल मीडिया से लिया ब्रेक, बोले-फालतू की स्क्रॉलिंग नहीं
करण जौहर ने एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी है कि वो सोशल मीडिया से एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं। इस दौरान वो किसी के भी डीएम का जवाब नहीं देंगे और ना ही स्क्रॉलिंग कर अपना समय बर्बाद करेंगे।
फिल्ममेकर करण जौहर ने हाल में एक पोस्ट शेयर कर सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की बात कही है। करण डिजिटल डेटोक्स होना चाहते हैं इसलिए अगले एक हफ्ते तक वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग, कोई नया पोस्ट या स्टोरी शेयर नहीं करेंगे। साथ ही ना वो किसी को मैसेज भेजेंगे और ना ही कोई जवाब देंगे। करण ने ये कदम क्यों उठाया है इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। करण सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनके इस ब्रेक लेने वाले पोस्ट ने सभी को हैरान कर दिया है।
करण ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक
करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, ‘एक हफ्ते के लिए डिजिटल डिटॉक्स। कोई भी फालतू की स्क्रॉलिंग नहीं, कोई डीएम नहीं, कोई पोस्ट नहीं, भगवान मुझे इससे दूर रहने की शक्ति दे’।
देश को दी रिपब्लिक डे की बधाई
सोशल मीडिया से हफ्ते भर का ब्रेक लेने से पहले करण जौहर ने सभी को रिपब्लिक डे की बधाई दी थी। करण ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी धर्मा पर शेयर वीडियो को री-शेयर करते हुए बधाई दी थी। इस वीडियो की शुरुआत आलिया भट्ट से हो रही थी। आगे अक्षय कुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जाह्नवी कपूर को देशभक्ति के रंग में डूबा दिखाया गया था।
कई बार हुए ट्रोल
करण जौहर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहे हैं। हाल में फिल्ममेकर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही फिल्म धुरंधर, बॉर्डर 2 की तारीफ की थी। उससे पहले उन्होंने यामी गौतम की फिल्म हक की भी सराहना की थी। लेकिन इसके लिए उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यामी गौतम, करण जौहर के रियलिटी शो में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची थीं। यूजर्स का कहना था कि करण ने उन्हें इग्नोर किया था और अब उनकी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। करण पहले भी कई मौकों पर खुद को ट्रोल किए जाने की बात खुलकर स्वीकार कर चुके हैं। अब क्या इसी वजह से उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई है? फिल्ममेकर्स ने इसके पीछे के कारणों के बारे में जानकारी नहीं दी।
