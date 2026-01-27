Hindustan Hindi News
भगवान मुझे शक्ति दे…करण जौहर ने सोशल मीडिया से लिया ब्रेक, बोले-फालतू की स्क्रॉलिंग नहीं

संक्षेप:

करण जौहर ने एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी है कि वो सोशल मीडिया से एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं। इस दौरान वो किसी के भी डीएम का जवाब नहीं देंगे और ना ही स्क्रॉलिंग कर अपना समय बर्बाद करेंगे।

Jan 27, 2026 09:58 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
फिल्ममेकर करण जौहर ने हाल में एक पोस्ट शेयर कर सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की बात कही है। करण डिजिटल डेटोक्स होना चाहते हैं इसलिए अगले एक हफ्ते तक वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग, कोई नया पोस्ट या स्टोरी शेयर नहीं करेंगे। साथ ही ना वो किसी को मैसेज भेजेंगे और ना ही कोई जवाब देंगे। करण ने ये कदम क्यों उठाया है इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। करण सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनके इस ब्रेक लेने वाले पोस्ट ने सभी को हैरान कर दिया है।

करण ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक

करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, ‘एक हफ्ते के लिए डिजिटल डिटॉक्स। कोई भी फालतू की स्क्रॉलिंग नहीं, कोई डीएम नहीं, कोई पोस्ट नहीं, भगवान मुझे इससे दूर रहने की शक्ति दे’।

karan johar break from social media

देश को दी रिपब्लिक डे की बधाई

सोशल मीडिया से हफ्ते भर का ब्रेक लेने से पहले करण जौहर ने सभी को रिपब्लिक डे की बधाई दी थी। करण ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी धर्मा पर शेयर वीडियो को री-शेयर करते हुए बधाई दी थी। इस वीडियो की शुरुआत आलिया भट्ट से हो रही थी। आगे अक्षय कुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जाह्नवी कपूर को देशभक्ति के रंग में डूबा दिखाया गया था।

कई बार हुए ट्रोल

करण जौहर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहे हैं। हाल में फिल्ममेकर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही फिल्म धुरंधर, बॉर्डर 2 की तारीफ की थी। उससे पहले उन्होंने यामी गौतम की फिल्म हक की भी सराहना की थी। लेकिन इसके लिए उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यामी गौतम, करण जौहर के रियलिटी शो में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची थीं। यूजर्स का कहना था कि करण ने उन्हें इग्नोर किया था और अब उनकी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। करण पहले भी कई मौकों पर खुद को ट्रोल किए जाने की बात खुलकर स्वीकार कर चुके हैं। अब क्या इसी वजह से उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई है? फिल्ममेकर्स ने इसके पीछे के कारणों के बारे में जानकारी नहीं दी।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
karan johar Alia Bhatt

