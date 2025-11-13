धर्मेंद्र को लेकर पैपराजी पर भड़के करण जौहर, बोले- परिवार को अकेला छोड़ दो

संक्षेप: धर्मेंद्र के घर के बाहर पैपराजी को देखकर करण जौहर भड़क गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस सर्कस को खत्म करने को कहा। इतना ही नहीं उन्होंने यह रिक्वेस्ट भी कि परिवार को अकेला छोड़ दो।

धर्मेंद्र की तबसे तबीयत खराब है तबसे फैंस उनके हेल्थ अपडेट को जानने के लिए बेताब हैं। वहीं मीडिया फोटोग्राफर्स भी एक्टर के घर के बाहर हैं। इन सबसे परेशान होकर सनी देओल ने भी उनकी क्लास लगाई। लेकिन अब करण जौहर ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्लीज परिवार को अकेला छोड़ दो।

करण बोले परिवार को छोड़ दो करण ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'जब बुनियादी शिष्टाचार और संवेदनशीलता हमारे दिलों और हमारे कार्यों से निकल जाती है तो हम जानते हैं कि हम एक बर्बाद जाति हैं।' करण ने आगे लिखा, प्लीज परिवार को अकेला छोड़ दो। वे लोग पहले ही काफी परेशान हैं। काफी दुख हो रहा है पैपराजी और मीडिया सरक्स को देखकर वो भी उस दिग्गज के लिए जिन्होंने सिनेमा में अपना बड़ा योगदान दिया है। इसे कवरेज नहीं बोलते बल्कि डिसरिस्पेक्ट बोलते हैं।

सनी देओल को आया था गुस्सा बता दें कि इससे पहले सनी देओल सुबह घर के बाहर खड़ी पैपराजी को देखकर भड़क गए। वह हाथ जोड़कर बोलते हैं कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपके घर में मां-बार हैं, बच्चे हैं...इसके बाद सनी ने गाली देते हुए कहा वीडियो लिए जा रहे हो। शर्म नहीं आती।

धर्मेंद्र अब घर में हैं धर्मेंद्र, बुधवार को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। धर्मेंद्र के डिस्चार्ज होने पर सनी देओल की टीम ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि धर्मेंद्र का ट्रीटमेंट घर में होगा और ऐसे समय में परिवार की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें।