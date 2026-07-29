गुरु पूर्णिमा पर करणजौहर ने शाहरुख खान-आदित्य चोपड़ा को कहा थैंक्यू, बोले- दोनों ने बदल दी जिंदगी

गुरु पूर्णिमा पर करणजौहर ने शाहरुख खान-आदित्य चोपड़ा को कहा थैंक्यू, बोले- दोनों ने बदल दी जिंदगी
बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर एक पोस्ट शेयर कर शाहरुख खान और आदित्य चोपड़ा को अपना गुरु बताया है। उन्होंने कहा कि कैसे दो मुलाकातों ने उनका जीवन बदल दिया।
बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर शाहरुख खान और आदित्य चोपड़ा को अपना गुरु बताया है। डायरेक्टर ने लिखा कि कैसे दोनों के साथ की शुरुआती दो बातचीतों ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा कि वो आज जो कुछ भी हैं शाहरुख खान और आदित्य चोपड़ा की वजह से हैं। दोनों ने ही करण को करियर को लेकर रास्ता दिखाया था। इनकी वजह से करण ने अपने करियर की पहली फिल्म कुछ कुछ होता है डायरेक्ट की थी।
करण जौहर ने शाहरुख और आदित्य को बताया अपना गुरु
शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने करण जोहर को उन्हें असिस्ट करने को कहा था। इस बारे में करण ने कहा की उस दौरान आदित्य चोपड़ा ने उन्हें रात के 1 बजे फोन कर उन्हें असिस्ट करने की बात कही थी। वो उस समय अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जाने वाले थे। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने उन्हें कहा कि उन्हें डायरेक्टर बनना चाहिए। पहले करण को लगता है कि अगर वो फिल्म लाइन का रास्ता चुनेंगे तो बड़ी गलती करेंगे। उस रात वो सो नहीं पाए। अगली सुबह वो अपने पिता यश जोहर के पास गए और उनसे अपनी जिंदगी का एक साल मांगा जिसे वो फिल्म के सेट पर बिताना चाहते थे।
बचपन से ही जुनूनी थी करण
करण ने बताया कि उस समय उनके पिता ने उनसे सवाल पूछा था कि उन्हें पता भी है कि सेट पर क्या करना होता है। इसके बाद पिता ने वादा लिया कि वो ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे। करण ने कहा कि वो उस समय भी बहुत जुनूनी थे। लेकिन उनपर विश्वास करने वाला कोई नहीं था। ऐसे में आदित्य चोपड़ा ने उनमें विश्वास दिखाया।
शाहरुख खान ने की थी करण के पेरेंट्स से मुलाकात
आगे करण ने स्विट्ज़रलैंड में शाहरुख खान के साथ हुई अपने जीवन की दूसरी सबसे खास बातचीत के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उस समय शाहरुख खान पहाड़ों को देख रहे थे और वो खुद घर की याद आने का नाटक कर रहे थे। तभी शाहरुख खान उनके पास आए और बोले, ‘तू डायरेक्टर बनेगा और तेरी पहली फिल्म मैं करूंगा’। शाहरुख की इन बातों पर करण को यकीन नहीं हो रहा था। करण ने लिखा कि शाहरुख खान अपनी बात को लेकर सीरियस थे। वो भारत वापस आए और करण के मम्मी पापा से मुलाकात की। आदित्य के बाद शाहरुख खान वो दूसरे शख्स थे जिन्होंने उन पर विश्वास जताया था। करण ने आज गुरु पूर्णिमा पर शाहरुख खान और आदित्य चोपड़ा को अपना गुरु बताकर उनका शुक्रियादा किया है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।