तू मेरी मैं तेरा…की असफलता पर करण जौहर का रिएक्शन? बोले फेलियर का जश्न मनाना बंद करो

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ बॉक्स ऑफिस पर फेल होती नजर आ रही है। इस फिल्म पर करण जौहर ने पैसा लगाया था। लेकिन धुरंधर की आंधी के आगे फिल्म को ऑडियंस नहीं मिल पा रही है। क्रिसमस पर रिलीज हुई इस फिल्म ने चार दिनों में सिर्फ 24 करोड़ की कमाई की थी। फ्लॉप होती इस फिल्म के बीच प्रोड्यूसर करण जौहर ने एक पोस्ट शेयर करते हुए फेल होने को सेलिब्रेट नहीं करने की सलाह दी है। प्रोड्यूसर ने ये भी सवाल किया है कि क्या लोगों को दूसरों की सफलता पर खुश होना चाहिए?



क्या करण में कार्तिक की फिल्म को लेकर किया है ये पोस्ट?

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया था। रिपोर्ट की मानें तो फिल्म का बजट 100 से 150 करोड़ के बीच था। लेकिन अब फिल्म अपना बजट तक निकाल पाने में फेल होती दिख रही है। इस बीच करण जौहर ने पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि हमें असफलता का जश्न मनाना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने आगे लोगों से सवाल भी किया कि क्या हमने एक दूसरे के मैसेज, ईमेल का जवाब देने की शालीनता खो दी है। प्रोड्यूसर ने आगे नफरत की जगह प्यार फैलाने की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि ये जगह नफरत और नेगेटिविटी की जगह बन गई है और इसे बंद कर देना चाहिए। उन्होंने लोगों से एक दूसरे पर दया दिखाने, और नैतिकता का पालन करने की बात कही।