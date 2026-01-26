धुरंधर और बॉर्डर 2 की सक्सेस पर करण जौहर का आया रिएक्शन, बोले- बॉलीवुड इस बैक

संक्षेप: धुरंधर और बॉर्डर 2 की सक्सेस से सभी फिल्म इंडस्ट्री के लोग खुश हैं। अब करण जौहर ने दोनों की सक्सेस पर सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन दिया है।

बॉर्डर 2 की सक्सेस और पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई धुरंधर के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को देखकर करण जौहर ने अब सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल, बॉर्डर 2 ने 3 दिन में ही 117 करोड़ की कमाई कर ली है और धुरंधर ने तो 1000 करोड़ कमा लिए हैं ग्लोबली। करण का कहना है कि बॉलीवुड इस बैक यानी बॉलीवुड वापस आ गया है।

क्या बोले बॉर्डर और धुरंधर को लेकर करण करण ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ‘दोनों फिल्मों के बैक टू बैक सक्सेस से एक चीज प्रूव हो गई है...बॉलीवुड इज बैक।’

करण ने आगे लिखा, 'सभी धुरंधर बॉर्डर्स क्रॉस करेंगे जब फिल्म इमोशनली कनेक्ट कर पाएगी दर्शकों से।'

धुरंधर का तूफान बता दें कि धुरंधर पिछले साल 5 दिसंबर को रिलीज होने के बाद भी जनवरी के आधे महीने तक धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही थी। धुरंधर की सक्सेस के बीच कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी फिल्म और धर्मेंद्र की लास्ट फिल्म इक्कीस भी नहीं चली।

हालांकि अब बॉर्डर 2 रिलीज के बाद धुरंधर की कमाई लगभग रुक गई है। अब इसके बॉक्स ऑफिस को लेकर अपडेट भी नहीं आ रहे हैं।

बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बॉर्डर 2 के बारे में बता दें कि इसकी रिलीज को लेकर काफी बज था और इसका प्रूफ फिल्म की कमाई से पता चल रहा है। फिल्म ने पहले दिन 30 करोड़, दूसरे दिन 36.5 करोड़ और तीसरे दिन 54.5 करोड़ की कमाई की है। फिल्म ने 3 दिन में टोटल 121 करोड़ कमा लिए हैं।

बॉर्डर 2 की बात करें तो इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी भी हैं। फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है।