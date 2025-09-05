सैयारा एक्टर्स अहान पांडे और अनीत पड्डा को लेकर करण जौहर बोले- दोनों सुपरस्टार नहीं थे, लेकिन...

करण जौहर का मानना है कि फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट को लेकर कोई नियम नहीं होता है। उन्होंने फिल्म सैयारा और उनकी स्टार कास्ट अहान पांडे और अनीत पड्डा को लेकर भी अपनी राय दी है।

करण जौहर कई साल से फिल्मों में काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि हर फिल्म की अपनी एक जर्नी होती है फिर चाहे उसमें कोई भी एक्टर हो। उन्होंने कहा कि कभी-कभी बड़े स्टार वाली फिल्में नहीं चल पाती हैं तो कभी-रभी नए चेहरे फिल्म को एक नई दिशा पर ले जाते हैं। करण ने कहा कि अगर आपका विजन बड़ा है तो यंग एक्टर्स भी अच्छी फिल्म कर सकते हैं।

क्या बोले करण मुंबई में मिराई के प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्होंने कहा, ‘हर फिल्म की अपनी स्टोरी और तकदीर होती है। कभी-कभी बड़े स्टार की फिल्में शानदार करती हैं तो कभी-कभी नए चेहरे फिल्म को एक नई दिशा पर लेकर जाते हैं। लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘आज कल के एक्टर्स चाहे नए हों या सीजन सुपरस्टार्स हो ये फिल्म के विजन से ज्यादा जुड़े हैं। अगर आपका विजन बड़ा है तो यंग एक्टर्स भी फिल्म को ले जा सकते हैं आगे। लेकिन इससे सक्सेस की गारंटी नहीं। यही सुपरस्टार्स के लिए भी जाता है। इसको लेकर कोई फिक्स इक्वेशन नहीं है।’

सैयारा को लेकर बोले अब मोहित सूरी की कुछ दिनों पहले फिल्म सैयारा रिलीज हुई है जिसे ना सिर्फ क्रिटिक्स बल्कि दर्शकों से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। इस फिल्म के एक्टर्स को लेकर करण ने कहा, ‘हर म्यूजिकल सैयारा की तरह सक्सेसफुल नहीं होगी या हर एनिमेटेड फिल्म नरसिम्हा की तरह नहीं होगी। बॉक्स ऑफिस के कोई रूल नहीं हैं। आप अपनी स्टोरी बनाते हैं, अलग बताते हैं और ये फिर ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि वो इसे प्यार और पैसा देंगे कि नहीं।’