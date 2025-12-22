करण जौहर ने बताई शाहरुख की यह अजीब आदत, कहा था- कौन पागल आ गया है? कहां से आया है?

संक्षेप: Karan Johar: फिल्ममेकर करण जौहर ने बताया कि शाहरुख खान अपनी जींस की फिटिंग को लेकर कितने सीरियस हैं, इस बात का अंदाजा उन्हें कई साल पहले DDLJ की शूटिंग के दौरान ही लग गया था।

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी एक्टिंग के अलावा अपनी सोच और अपनी पर्सनैलिटी की वजह से भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। दशकों से अपनी फिल्मों के जरिए लोगों का मनोरंजन कर रहे शाहरुख खान अपनी जिंदगी में एक ऐसे नियम का पालन करते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शाहरुख खान और करण जौहर की दोस्ती बहुत पुरानी है और दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं। किंग खान के बारे में करण जौहर ने बताया कि वह अपनी जींस की फिटिंग को लेकर बहुत पर्टिकुलर हैं।

करण ने बताई शाहरुख की यह आदत करण जौहर ने बताया कि शाहरुख खान के लिए उनकी जींस की फिटिंग सिर्फ कपड़ों की फिटिंग जितना नहीं है। वह इसे बहुत सीरियसली लेते हैं। करण जौहर एक शो में पहुंचे थे जहां शाहरुख खान के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया, "उन्हें जींस की फिटिंग को लेकर OCD है।" करण जौहर ने कहा कि वो इन छोटी-छोटी बातों पर तुरंत ध्यान देते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। करण जौहर ने बताया, “अगर आप खराब फिटिंग वाली जींस पहनते हैं तो वह आपको जज कर सकते हैं। वो सोचेंगे कि आप बुरे इंसान हैं।”

जींस को लेकर क्रेजी हैं शाहरुख खान करण जौहर ने इससे जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया और कहा कि उनके घर में कदम रखना भी एक तरह का दबाव लेकर चलता है। फिल्ममेकर ने बताया, "वो इस मामले में पागल हैं, सिर्फ जींस देखकर ही वो... इसलिए जब भी मैं मन्नत जाता हूं, मैं कहता हूं कि मैं जींस पहनकर नहीं आ रहा हूं।" करण जौहर जींस को लेकर शाहरुख खान का दीवानापन फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के दौरान ही समझ गए थे। तब करण असिस्टेंट डायरेक्टर थे और शाहरुख के आउटफिट का भी ध्यान रखा करते थे।