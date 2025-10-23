Hindustan Hindi News
'उस रात पार्टी में...' इस स्टार ने 26 साल की उम्र में खोई वर्जिनिटी, कपूर खानदान के मेंबर संग था इंटीमेटली इन्वॉल्व्ड!

Thu, 23 Oct 2025 07:26 AM
Karan Johar On Losing His Virginity: काजोल और ट्विंकल खन्ना इन दिनों अपने सेलिब्रिटी टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस शो पर हाल ही में करण जौहर एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के साथ पहुंचे। ऐसे में उन्होंने खूब सारी मजेदार बातें की। साथ ही करण ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खुलकर बातें की। ऐसे में करण ने खुद को लेकर जो बताया उसे सुनकर जाह्नवी कपूर हैरान रह गईं। करण जौहर का ये बयान मिनटों में वायरल हो गया।

26 साल की उम्र में खोई थी वर्जिनिटी

दरअसल, 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के लेटेस्ट एपिसोड में करण जौहर को ट्रुथ और डेयर के लिए एक चैलेंज दिया गया। इस टास्क में उन्हें एक बात सच और एक बात झूठ बोलनी थी। ऐसे में करण ने जाह्नवी कपूर के सामने जो कहा उसे सुनकर उन्हें तगड़ा झटका लगा। करण ने कहा, 'मैं जब 26 साल का था तो वर्जिनिटी खो दी थी। मैं (जाह्नवी)तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के साथ इंटीमेटली इन्वॉल्व्ड रहा था।'करण का जवाब सुनते ही जाह्नवी हैरान रह गईं तो वहीं काजोल और ट्विंकल हंसने लगी।

करण ने दी सफाई

अपनी बात कहने के बाद करण जौहर ने तुरंत सफाई दी। उन्होंने कहा, 'मैंने 26 साल में वर्जिनिटी खो दी थी ये सच है और बाकी सब झूठ है। मैं उस पार्टी में देर से पहुंचा था और मैं आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ इंटीमेट नहीं रहा हूं। हालांकि, यह ख्याल मेरे मन में कई बार आया है।' शो का ये प्रोमो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यही नहीं इस प्रोमो पर यूजर्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं।

