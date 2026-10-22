करण जौहर को है हमसफर की तलाश, बोले- शादी शायद मुमकिन नहीं, लेकिन...
करण जौहर जो काफी समय से सिंगल हैं, अब अपनी लाइफ में पार्टनर चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह अब चाहते हैं उनकी लाइफ में कोई खास हो।
करण जौहर सिंगर हैं, लेकिन उनके 2 बच्चे हैं। करण सरोगेसी के जरिए पापा बने थे। उनकी एक बेटी रूही और बेटा यश है। हाल ही में करण का शो कॉफी विद करण का 9वां सीजन शुरू हुआ है। शो में हाल ही में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना आए और इस दौरान करण ने दोनों से बात करते हुए अपनी फीलिंग्स शेयर की। उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें नहीं लगता कि उनके लिए शादी करना मुमकिन है, लेकिन फिर भी उन्हें एक पार्टनर मिलने की उम्मीद है।
करण को चाहिए लाइफ पार्टनर
करण ने कहा कि वह चाहते हैं कि उनका कोई पार्टनर हो जिसके साथ वह अपनी लाइफ के बारे में बात करे और उसके साथ अपनी लाइफ के हर मोमेंट और बड़ी उपलब्धियों को शेयर करे।
दरअसल, होता क्या है कि विजय, करण से बोलते हैं कि वह कुछ मैनिफेस्ट करें। दरअसल, विजय को सबसे पहले अपनी एक विश बताने के लिए बात की । इस पर विजय ने रश्मिका मंदाना के बारे में बात करते हुए कहा, 'मैं रश्मिका का हाथ पकड़ता हूं और आप जानते हैं कि मेरे साथ वह सुरक्षित हैं।'
कोई ऐसा हो मेरे बच्चों का बराबर पैरेंट बने
विजय ने फिर करण से सवाल किया कि वह इस काउच पर क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि इस शो में कई लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरे हुए हैं। इस पर करण ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा एक पार्टनर हो। मैं रिलेशनशिप में रहना चाहता हूं। शादी, शायद मेरे लिए टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसा हो जिसके साथ मैं सब शेयर करूं, किसी के साथ मैं अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर पाऊं, जो मेरे दोनों बच्चे का उतना ही पैरेंट बने जितना मैं हूं। कोई ऐसा जिसे मैं अपना कहूं और जो मेरी लाइफ को पूरा करदे।
विजय ने कहा आपके लिए प्रार्थना करूंगा
विजय इस पर बोलते हैं, 'चलो पुराने देवताओं, नए देवताओं, कॉफी के देवताओं और सोफे के देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हो जाए।' इस पर करण बोलते हैं, हां, आपकी प्रार्थनाएं काफी रियल लग रही हैं।
करण की प्रोफेशनल लाइफ
करण का शो कॉफी विद करण हाल ही में नौवें सीजन के साथ वापस आया है। बतौर प्रोड्यूसर उनकी कई फिल्में आने वाली हैं जिसमें उड़ता तीर शामिल है जिसमें करण जौहर और सारा अली खान लीड रोल में हैं। इसके अलावा उनकी फिल्म नागजिला आएगी जिसमें कार्तिक आर्यन लीड रोल में हैं। फिल्म में कार्तिक इच्छाधारी नाग का किरदार निभाएंगे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें