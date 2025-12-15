Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKaran Johar Reveals He Never Eats in Weddings Also Tells the Reason Behind that
क्यों करण जौहर कभी नहीं खाते शादियों में खाना? वजह ऐसी है जो आपने भी कभी जरूर झेली होगी

संक्षेप:

करण जौहर भले ही ज्यादातर शादियों और पार्टियों में नजर आते हैं, लेकिन यह ज्यादातर लोगों को नहीं पता था कि वो शादियों में कभी खाना नहीं खाते। करण जौहर ने हालिया चैट शो में इसकी वजह भी बताई, जो काफी रिलेटेबल है।

Dec 15, 2025 05:39 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के असली पार्टी एनिमल माने जाने वाले करण जौहर ने एक ऐसा राज खोला है जिस पर शुरू में ज्यादातर लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। लगभग हर सेलेब्रिटी वेडिंग में नजर आने वाले करण जौहर ने बताया कि बावजूद इसके कि वो शदियों में अक्सर मौजूद होते हैं, उन्होंने कभी किसी शादी में खाना नहीं खाया है। करण जौहर ने उनके ऐसा नहीं करने की वजह भी बताई।

शादियों में खाना नहीं खाते करण जौहर

करण जौहर एक वेडिंग वियर ब्रांड के शादी शो पर बात कर रहे थे जहां उन्होंने काफी लंबी बातचीत की। कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट के साथ बातचीत में जब शादियों में खाने का टॉपिक आया, तो करण जौहर ने एक ऐसा राज खोला जो अब तक कम ही लोगों को पता था। करण जौहर ने बताया, "मैंने कभी शादी में खाना नहीं खाया है।" एक्ट्रेस कृति खरबंदा यह सुनकर शॉक्ड थीं।

नहीं पसंद प्लेट पकड़कर खड़े रहना

करण जौहर ने वजह समझाते हुए कहा, “वो लंबी लाइनें और खाने के लिए कतार में खडे़ रहना... साथ ही मुझे हाथ में प्लेट लेकर खड़े रहना और खाना खाना बहुत अजीब लगता है। तो मैं शादियों में कभी खाना नहीं खाता।” करण जौहर का यह जवाब तब आया जब बात शादी में उन चीजों की चल रही थी जिन्हें बिलकुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जिसके जवाब में दोनों ने एकसाथ जवाब दिया- खाना।

करण जौहर की अपकमिंग फिल्म

करण जौहर के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' रिलीज के लिए तैयार है। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की यह फिल्म भारत में क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने जा रही है। बात कृति-पुलकित की करें तो बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने यह राज भी खोला कि वह प्यार से घर में अपने पति को अन्नपूर्णा भी कहती हैं, जिसका मतलब होता है भोजन की देवी।

