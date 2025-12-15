क्यों करण जौहर कभी नहीं खाते शादियों में खाना? वजह ऐसी है जो आपने भी कभी जरूर झेली होगी

संक्षेप: करण जौहर भले ही ज्यादातर शादियों और पार्टियों में नजर आते हैं, लेकिन यह ज्यादातर लोगों को नहीं पता था कि वो शादियों में कभी खाना नहीं खाते। करण जौहर ने हालिया चैट शो में इसकी वजह भी बताई, जो काफी रिलेटेबल है।

बॉलीवुड के असली पार्टी एनिमल माने जाने वाले करण जौहर ने एक ऐसा राज खोला है जिस पर शुरू में ज्यादातर लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। लगभग हर सेलेब्रिटी वेडिंग में नजर आने वाले करण जौहर ने बताया कि बावजूद इसके कि वो शदियों में अक्सर मौजूद होते हैं, उन्होंने कभी किसी शादी में खाना नहीं खाया है। करण जौहर ने उनके ऐसा नहीं करने की वजह भी बताई।

शादियों में खाना नहीं खाते करण जौहर करण जौहर एक वेडिंग वियर ब्रांड के शादी शो पर बात कर रहे थे जहां उन्होंने काफी लंबी बातचीत की। कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट के साथ बातचीत में जब शादियों में खाने का टॉपिक आया, तो करण जौहर ने एक ऐसा राज खोला जो अब तक कम ही लोगों को पता था। करण जौहर ने बताया, "मैंने कभी शादी में खाना नहीं खाया है।" एक्ट्रेस कृति खरबंदा यह सुनकर शॉक्ड थीं।

नहीं पसंद प्लेट पकड़कर खड़े रहना करण जौहर ने वजह समझाते हुए कहा, “वो लंबी लाइनें और खाने के लिए कतार में खडे़ रहना... साथ ही मुझे हाथ में प्लेट लेकर खड़े रहना और खाना खाना बहुत अजीब लगता है। तो मैं शादियों में कभी खाना नहीं खाता।” करण जौहर का यह जवाब तब आया जब बात शादी में उन चीजों की चल रही थी जिन्हें बिलकुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जिसके जवाब में दोनों ने एकसाथ जवाब दिया- खाना।