Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKaran Johar Paid Tribute to Dharmendra Death there will always be the one and only DHARAMJI
'अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं', धर्मेंद्र के निधन पर करण जौहर ने लिखा भावुक पोस्ट

Karan Johar on Dharmendra Death: दिग्गज फिल्ममेकर करण जौहर ने धर्मेंद्र के निधन पर भावुक पोस्ट लिखकर उन्हें याद किया है। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र ने अहम किरदार निभाया था।

Mon, 24 Nov 2025 02:13 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Karan Johar Post on Dharmendra Death: बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र ने सोमवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिग्गज फिल्ममेकर करण जौहर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके बॉलीवुड के हीमैन को याद किया और लिखा कि धरम जी सिर्फ एक थे और एक ही रहेंगे। करण जौहर ने धर्मेंद्र का जाना एक युग का अंत बताया और अपनी पोस्ट में लिखा कि उनके साथ साम करना उनके लिए हमेशा एक आशीर्वाद रहेगा। करण जौहर ने आखिर ने धरम जी को याद करते हुए लिखा है कि अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं।

'धरम जी एक ही थे और एक ही रहेंगे'

करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "यह एक युग का अंत है। एक बड़ा मेगा स्टार। मेनस्ट्रीम सिनेमा में एक हीरो का अवतार। जिस पर यकीन ना हो इतना खूबसूरत और स्क्रीन पर सबसे अनूठी-रहस्यमयी मौजूदगी वाला। वह भारतीय सिनेमा के एक असली लीजेंड हैं और हमेशा रहेंगे। वो सिनेमाई इतिहास के पन्नों को परिभाषित करते हुए उनमें व्यापक रूप से मौजूद रहेंगे। लेकिन इस सबसे बढ़कर वह सबसे अच्छे इंसान थे। हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उन्हें बहुत प्यार करता था।"

धरम जी सिर्फ एक थे और एक ही रहेंगे

करण जौहर ने अपनी भावनाओं को शब्द देते हुए लिखा, "उनके पास सभी के लिए बेशुमार प्यार और पॉजिटिविटी थी। उनका आशीर्वाद, उनका गले लगाना और उनकी अविश्वसनीय गर्मजोशी शब्दों से कहीं ज्यादा याद आएगी। आज हमारी इंडस्ट्री में एक बड़ा खालीपन है। एक ऐसा खालीपन जो कभी किसी कोई नहीं भर सकेगा। धरम जी सिर्फ एक थे और हमेशा के लिए सिर्फ एक ही रहेंगे। हम आपसे प्यार करते हैं सर। हम आपको बहुत याद करेंगे। आज स्वर्ग धन्य है। आपके साथ काम करना हमेशा मेरे लिए आशीर्वाद रहेगा।"

"अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी.."

करण जौहर ने लिखा है कि मेरा दिल सम्मान, श्रद्धा और प्रेम के साथ कहता है.. अभी ना जाओ छोड़के, के दिल अभी भरा नहीं। ओम शांति। करण जौहर की पोस्ट पर ढेरों फैंस ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया है और लिखा है कि धर्मेंद्र का जाना बॉलीवुड के लिए वो क्षति रहेगा जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। बता दें कि धर्मेंद्र की तबीयत बीते कुछ हफ्तों से नासाज थी और पिछले दिनों उन्हें हॉस्पिटलाइज भी रखा गया था, लेकिन जब वो डिस्चार्ज हुए तो माना गया कि शायद धर्मेंद्र फिर अपने पैरों पर उठ खड़े होंगे। धर्मेंद्र का जाना बॉलीवुड के लिए एक बड़ा धक्का है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
