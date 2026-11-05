बॉलीवुड से बच्चों को दूर रखना चाहते हैं करण जौहर, बोले- उनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि...
करण जौहर जिन्होंने खुद कई स्टार किड्स को लॉन्च किया है, उनका कहना है कि वह नहीं चाहते कि उनके बच्चे इंडस्ट्री में आएं।
करण जौहर खुद बॉलीवुड के पॉपुलर और बड़े फिल्ममेकर हैं। करण ने कई एक्टर्स को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया है खासकर कई स्टार किड्स को। लेकिन करण अपने खुद के बच्चों को फिल्मों में नहीं लाना चाहते हैं। करण का कहना है कि उनके बच्चे फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रखेंगे क्योंकि शायद वह उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे।
सैफ-करीना से पैरेंटिंग को लेकर क्या बोले करण
करण ने ये सैफ अली खान और करीना कपूर खान से बात करते हुए कहा अपने शो कॉफी विद करण में। दरअसल, करण के शो कॉफी विद करण में सैफ अली खान और करीना कपूर खान आए थे बतौर गेस्ट। इस दौरान करण, करीना और सैफ से पैरेंटिंग को लेकर डिस्कस करते हुए चैलेंजेस को लेकर बात करते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में सामना करना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि भले ही वे खुद इस बिजनेस से गहराई से जुड़े हुए हैं, लेकिन वे उन चैलेंज और प्रेशर से वाकिफ हैं जो बॉलीवुड का हिस्सा होने के साथ आते हैं। करण बोले, देखो ये कोई आसान जगह तो नहीं है। मैं अपने बच्चों को इस बिजनेस से लगभग दूर ही रख रहा हूं और सब बोलते हैं कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा?
क्यों बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री से दूर रखना चाहते हैं करण
करण ने आगे कहा, ‘मैं बोलता हूं देखो, मैं तब तक काफी बूढ़ा हो जाऊंगा। करीना फिर इस पर बोलती हैं कि शायद प्रोटेक्शन ही मेन वजह हो दिक्कत की। मुझे लगता है कभी-कभी हमें इसे जाने देना चाहिए...आप जानते हो हम सब काफी प्रोटेक्टिव हैं अपने बच्चों को लेकर।’
'मुझे लगता है कि कभी-कभी हमारे माता-पिता बस हमें जाने देते हैं और कहते हैं, ‘अगर करना है तो करो, बस करो। तुम्हें जाना है और खूब मेहनत करनी है।' इस बातचीत को आगे बढ़ने से पहले करण ने उनकी बात से सहमति जताई।
करण के 2 बच्चे
करण के बारे में बता दें कि उनके 2 बच्चे हैं यश और रूही। दोनों का जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ फरवरी 2017 में।
वैसे करण सोशल मीडिया पर दोनों बच्चों के साथ फनी वीडियोज शेयर करते रहते हैं और सभी उन्हें काफी पसंद करते हैं। करण के दोनों बच्चे उन्हें काफी ट्रोल करते हैं और उनकी जुगलबंदी ना सिर्फ फैंस बल्कि सेलेब्स को भी काफ पसंद आती है।
करण की फिल्में
करण की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो लास्ट उनकी फिल्म बतौर प्रोड्यूसर चांद मेरा दिल थी जिसमें अनन्या पांडे और लक्ष्य लीड रोल में थे।
अब उनकी फिल्म नागजिला आने वाली है जिसें कार्तिक आर्यन लीड रोल में होंगे। फिल्म में कार्तिक इच्छाधारी नाग का किरदार निभाएंगे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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