'दिग्गजों के खिलाफ जहर उगलते…', क्यों पॉडकास्टर्स पर भड़के करण जौहर?

करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाकर उन पॉडकास्ट करने वालों पर भड़ास निकाली है जो ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जो लोग फिल्म से जुड़े लोगों के बारे में बुराभला बोलते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब बंद होना चाहिए। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 09:35 PM
बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर उन लोगों में से हैं जो बेबाकी से अपनी राय सामने रखते हैं। अब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर उन पॉडकास्ट करने वालों पर भड़ास निकाली है जो ऐसे गेस्ट को पॉडकास्ट में बुलाते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बारे में खराब बातें बोलते हैं। करण जौहर ने उन एस्ट्रोलॉजर्स और साइकिक्स पर भी नाराजगी जताई है जो लोगों की मौत का प्रिडिक्शन करते हैं।

क्यों पॉडकास्टर्स पर भड़के करण जौहर

करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करके लिखा- "मैं मीडिया के भरोसेमंद और सम्मानित लोगों का बहुत सम्मान करता हूं! पॉडकास्टर्स (नई शब्दावली वाले चैट शोज) जो जंगल से आए हैं...जंगल जिसे कोई जीपीएस लोकेट नहीं कर सकता...वो ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। जिन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के दौर से किसी ने भी नहीं बुलाया है, और वो गेस्ट हमारी इंडस्ट्री के हार्डवर्किंग और दिग्गज लोगों के बारे में जहर उगलते हैं और अपमानजनक बातें करते हैं!!!! ये रुकना चाहिए।"

मनोविज्ञानी और ज्योतिषी पर भी भड़के करण जौहर

करण जौहर ने आगे लिखा- लोगों की मौत के बारे में भयानक और डरावने खुलासे करने वाले मनोविज्ञानी और ज्योतिषी बहुत असंवेदनशील हैं। करण जौहर ने कहा कि फ्री स्पीच होनी चाहिए और फॉलोअर्स के लिए क्लिकबेट नहीं होनी चाहिए।

करण जौहर के काम की बात करें तो वो आर्यन खान की फिल्म बैड्स ऑफ बॉलीवुड में कैमियो करते नजर आ सकते हैं। इसी के साथ, हाल ही में करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनी फिल्म धड़क रिलीज हुई है। धड़क में सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी नजर आई थीं।

