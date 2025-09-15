ऐश्वर्या-अभिषेक के बाद अब करण जौहर पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, दाखिल की याचिका
करण जौहर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है ताकि उनकी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा हो सके। पर्सनैलिटी राइट्स का मतलब है कि कोई भी इंसान अपनी पहचान जैसे नाम, तस्वीर, इमेज या आवाज का इस्तेमाल खुद नियंत्रित कर सके।
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और एक्टर अभिषेक बच्चन के बाद अब फिल्ममेकर करण जौहर भी अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी लड़ाई में उतर गए हैं। करण जौहर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। करण जौहर चाहते हैं कि उनकी फोटो, नाम, आवाज और इमेज का कोई भी शख्स बिना इजाजत इस्तेमाल न करें।
फेक एंडोर्समेंट और डीपफेक का खतरा
करण जौहर की याचिका में खासतौर पर एआई जनरेटेड फेक वीडियो, डीपफेक और मर्फ्ड क्लिप्स पर रोक लगाने की मांग की गई है। याद दिला दें, हाल ही में बच्चन परिवार के केस में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार कई स्टार्स के नाम और चेहरों का इस्तेमाल फेक न्यूज, एड्स और वीडियो में किया जा रहा है।
बच्चन परिवार का केस और कोर्ट का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की याचिका पर कहा था कि उनकी पहचान जैसे नाम, फोटो, सिग्नेचर और इमेज को कई वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स ने बिना इजाजत इस्तेमाल किया है। ये सब तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हो रहा है। कोर्ट ने साफ कहा कि ये इस्तेमाल उनकी प्रोफेशनल पहचान और सालों से बनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। जस्टिस तेजस कारिया ने आदेश दिया कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाए क्योंकि इसका उनकी छवि और गुडविल पर सीधा असर पड़ रहा है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।