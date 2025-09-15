ऐश्वर्या-अभिषेक के बाद अब करण जौहर पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, दाखिल की याचिका

करण जौहर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है ताकि उनकी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा हो सके। पर्सनैलिटी राइट्स का मतलब है कि कोई भी इंसान अपनी पहचान जैसे नाम, तस्वीर, इमेज या आवाज का इस्तेमाल खुद नियंत्रित कर सके।

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और एक्टर अभिषेक बच्चन के बाद अब फिल्ममेकर करण जौहर भी अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी लड़ाई में उतर गए हैं। करण जौहर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। करण जौहर चाहते हैं कि उनकी फोटो, नाम, आवाज और इमेज का कोई भी शख्स बिना इजाजत इस्तेमाल न करें।

फेक एंडोर्समेंट और डीपफेक का खतरा करण जौहर की याचिका में खासतौर पर एआई जनरेटेड फेक वीडियो, डीपफेक और मर्फ्ड क्लिप्स पर रोक लगाने की मांग की गई है। याद दिला दें, हाल ही में बच्चन परिवार के केस में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार कई स्टार्स के नाम और चेहरों का इस्तेमाल फेक न्यूज, एड्स और वीडियो में किया जा रहा है।