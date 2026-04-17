इस गाने के सेट पर करण जौहर हुए थे बेहोश, यश ने फाड़ दिया था बजट वाला पेपर; आज 1 बिलियन के साथ सुपरहिट है ये सॉन्ग
आज हम आपको एक ऐसे गाने के बारे में बताने वाले हैं जिसका बजट ही फिल्म के बजट से क्रॉस हो गया था। इतना ही नहीं करण जौहर जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो भी सेट पर बेहोश हो गए थे।
कई फिल्मों के गाने ऐसे होते हैं जिन्हें बनाने में काफी पैसा बहाया जाता है। कुछ के तो शूट के दौरान कई हादसे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो गानें हिट होते हैं। अब हम आपको करण जौहर की फिल्म के एक गाने के बारे में बताते हैं जिसके शूट के दौरान करण जौहर ही सेट पर बेहोश हो गए थे।
करण हो गए थे बेहोश
फिल्ममेकर निखिल आडवाणी ने बताया था कि इस गाने को बनाते हुए काफी हलचल रही। उन्होंने कहा था, हमारा पहला सेट बोले चूड़ियां के लिए था जिसमें करण जौहर बेहोश हो गए थे। काजोल को अपने लहंगे में दिक्कत हो रही थी क्योंकि वह उसमें डांस नहीं कर पा रही थीं। 200 डांसर और 300 जूनियर आर्टिस्ट थे। हमने झूमर भी बनाए क्योंकि करण को लुक ग्रैंड चाहिए था।
गाने के बजट ने फिल्म का बजट किया क्रॉस
बता दें कि इस फिल्म का बजट 3 करोड़ तक रखा जाने वाला था, लेकिन बोले चूड़ियां का जब सेट बना तो यही बजट क्रॉस कर दिया था। निखिल ने बताया था कि यश जौहर ने उन्हें एक दिन ऑफिस बुलाकर फिल्म का बजट एक पेपर में लिखने को कहा। उन्होंने 3 करोड़ लिख दिया था। लेकिन जब बजट क्रॉस कर दिया तो यश ने बुलाया सबको और कहा कि बजट क्रॉस हो गया और फिर वो पेपर ही फाड़ दिया जिसमें बजट लिखा था।
कभी खुशी कभी गम का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
कभी खुशी कभी गम की बात करें तो यह फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई थी और उस साल की बड़ी फिल्म में से एक थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर खान लीड रोल में थे। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 119.29 करोड़ की कमाई की थी।
काजोल का हुआ था मिसकैरेज
ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस फिल्म के दौरान काजोल अपनी पर्सनल लाइफ में काफी दर्द से गुजर रही थीं। उनका मिसकैरेज हो गया था। उन्होंने कहा था कि फिल्म सुपरहिट थी, उन्होंने कई अवॉर्ड जीते, लेकिन फिर भी वह जर्नी में काफी लो फील कर रही थीं।
आर्यन खान ने निभाया था ये किरदार
वहीं फिल्म में जो आपने राहुल का छोटा वर्जन देखा था वो किसी और ने नहीं बल्कि शाहरुख के बेटे आर्यन खान ने निभाया था।
वहीं जॉनी लीवर और उनके बेटे जेसी लीवर भी साथ में पहली बार नजर आए थे। जॉनी ने हल्दीराम का किरदार निभाया था और जेसी ने उनके बेटे का।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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