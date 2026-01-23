बॉर्डर 2 की रिलीज के बीच करण जौहर ने वरुण धवन को ट्रोल करने वालों को दिया जवाब?

संक्षेप: बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है। इस बीच करण जौहर ने एक पोस्ट लिखा है। पोस्ट में करण जौहर ने किसी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि करण का ये पोस्ट उन लोगों के लिए है जो वरुण धवन को फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद ट्रोल कर रहे थे।

बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। हालांकि, जब फिल्म का ट्रेलर आया था जब सोशल मीडिया पर वरुण धवन की जमकर ट्रोलिंग भी हुई थी। लोग उन्हें उनकी स्माइल के लिए ट्रोल कर रहे थे। अब जब फिल्म रिलीज हो चुकी है और फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है तो करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा है। माना जा रहा है कि ये पोस्ट करण जौहर ने वरुण धवन को ट्रोल करने वालों के लिए लिखा है।

करण जौहर ने किसके लिए लिखा पोस्ट? करण जौहर ने अपने पोस्ट में लिखा- "यह कहना ही होगा... इसीलिए इसे वर्चुअल वर्ल्ड कहा जाता है! असलियत हमेशा जीतेगी और सोशल मीडिया पर होने वाले शोर को बेअसर करेगी।"

करण जौहर को ट्रोल्स ने दिया जवाब उन्होंने आगे कहा- "आप एक आर्टिस्ट को उसकी मुस्कान के लिए ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर वो हंसता है जब फिल्म रिलीज होती है और हाउसफुल होती है। और उन्हें ऑडियंस का साफ प्यार मिलता है। इसलिए शोर मचाने वाले और क्लिकबेट की तलाश करने वाले कंटेंट क्रिएटर जो चाहें कर सकते हैं, सच्चाई की हमेशा जीत होगी।"

बॉर्डर 2 को लेकर क्या बोले करण जौहर? करण जौहर ने इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये पोस्ट वरुण धवन को डिफेंड करते हुए ही करण जौहर ने लिखा है। इस पोस्ट से करण जौहर ने बॉर्डर 2 का ही एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा- "बॉर्डर 2 के कई सीन्स ने मुझे रुला दिया। धड़कते दिल के साथ देश प्रेम"