सलमान की इस जिद के आगे रोने लगे थे करण जौहर, अगर जिद पूरी हो जाती तो नहीं बनता ये आइकॉनिक गाना

संक्षेप: करण जौहर ने अपनी फिल्मों में शाहरुख खान, ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स से काम करवाया है। लेकिन एक ऐसा वक्त आया था जब वो सलमान की जिद से परेशान हो गए थे और उनकी ही वैनिटी वैन में उनके सामने रोने लगे। अंत में सलमान को हार माननी पड़ी।

1998 में शाहरुख खान और काजोल की एक फिल्म आई थी ‘कुछ कुछ होता है’। करण जौहर के डायरेक्टोरियल करियर की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म में शाहरुख और काजोल के अलावा सलमान खान ने सपोर्टिंग हीरो अमन का किरदार निभाया था। य रोल इतना शानदार था कि सलमान ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड अपने नाम कर लिया था। सलमान को इस फिल्म के लिए कास्ट करणे के पीछे की कहानी भी करण जौहर अपने कई इंटरव्यू में बता चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान की जिद के आगे करण जौहर रोने लगे थे।



सलमान को पहना था ब्लैक सूट

कुछ कुछ होता है करण जौहर के डायरेक्टोरियल करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। दो दोस्त की लव स्टोरी ऑडियंस के बीच हिट थी। करण ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि इस फिल्म में अमन का किरदार निभाने के लिए सभी एक्टर्स ने मना कर दिया था। फिर सलमान उनके पास खुद आए और फिल्म का हिस्सा बने। लेकिन फिल्म के गाने ‘साजन जी घर आए’ की शूटिंग के दौरान उन्हें सलमान और उनके स्टारडम को हैंडल करणा मुश्किल पड़ रहा था। फिल्म के गाने के लिए सलमान ने ब्लैक सूट पहनने से मना कर दिया था।

सलमान की थी ये राय करण ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो सलमान खान के साथ पहली बार काम कर रहे थे। और उनके शुरुआती सीन गाना ‘साजन जी घर आए’ ही था। करण शूटिंग से पहले सलमान से मिलने उनकी वैनिटी वैन में पहुंचे। इस दौरान दबंग खान ब्लैक टी-शर्ट में बैठे हुए थे। करण ने उनसे कहा कि उन्हें ब्लैक सूट पहनना होगा। लेकिन सलमान ने साफ मना कर दिया।