धुरंधर देखकर करण जौहर हुए हैरान, बोले- मूवी देखने के बाद खुद की काबिलियत पर हुआ शक

संक्षेप: करण जौहर ने फिल्म धुरंधर देखी और अब उन्होंने बताया कि उन्हें मूवी कैसी लगी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देखने के बाद उन्हें अपनी काबिलियत पर शक हो गया।

फिल्म धुरंधर ने ना सिर्फ दर्शकों का बल्कि इंडस्ट्री के लोगों का भी दिल जीत लिया है। धुरंधर की कई स्टार्स तारीफ कर चुके हैं और अब करण जौहर ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। करण ने कहा कि धुरंधर शानदार फिल्म है और इस फिल्म को देखकर उन्हें निर्माता के रूप में अपनी क्षमता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया है।

करण बोले- मेरा क्राफ्ट कितना लिमिटिड है करण ने अनुपमा चोपड़ा से बात करते हुए कहा, 'मैं तो धुरंधर देखकर हैरान ही हो गया। इसे देखकर मुझे फील हुआ कि मेरा क्राफ्ट कितना लिमिटिड है। ओह माय गॉड, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक देखो। धुरंधर में जो मुझे बहुत पसंद आया वो ये कि मुझे नहीं फील हुआ कि डायरेक्टर सेल्फ अवेयर थे। ऐसा लगा वह कोशिश नहीं कर रहे थे अपने क्राफ्ट के शो ऑफ करने का और फिर भी वह आपको स्टोरी बता रहे हैं।'

पॉजिटिव लेंस के साथ फिल्म देखी करण ने आगे लिखा, 'मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वह वाइड गए या वह ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तुम्हें अच्छा फ्रेम दिखाता हूं। मुझे लगा कि इसे सेल्फ अवेयरनेस के साथ काफी खूबसूरत शॉट के साथ शूट किया है। इससे मैंने खुद पर सवाल खड़ा किया अपनी जो काबिलियत है बतौर फिल्ममेकर को लेकर और ये मेरे लिए अच्छी चीज है। मैंने काफी पॉजिटिव लेंस के साथ इसे देखा है। तो मैंने इस साल सैयारा से फिल्म पसंद की और साल के एंड तक धुरंधर तक। मुझे लोकाह भी पसंद आई। जब मैंने यह फिल्म देखी तो मैं पागल हो गया था।'

वर्ल्डवाइड कमाई धुरंधर के बारे में बता दें कि यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और पहले ही दिन से फिल्म शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने अब तक कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। वहीं ग्लोबली तो फिल्म ने 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।