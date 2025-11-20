Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKaran Johar Admits To Feeling Lonely While Eating By Himself Rab Ne Vo Jodi Mere Liye Nahi Banayi
करण जौहर को बिना पार्टनर के फील होता है अकेलापन, बोले- रब ने वो जोड़ी मेरे लिए नहीं बनाई

करण जौहर को बिना पार्टनर के फील होता है अकेलापन, बोले- रब ने वो जोड़ी मेरे लिए नहीं बनाई

संक्षेप: करण जौहर ने बताया कि क्योंकि वह सिंगल हैं तो उन्हें अकेलापन काफी महसूस होता है। खाना खाते हुए उन्हें सबसे ज्यादा अकेलापन लगता है। उनका कहना है कि भगवान ने उनके लिए जोड़ी नहीं बनाई।

Thu, 20 Nov 2025 09:30 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

करण जौहर हाल ही में सानिया मिर्जा के शो सर्विंग इट अप विद सानिया में पहुंचे। इस दौरान करण ने सिंगल पैरेंट से लेकर प्यार को लेकर बात की। करण ने यह भी माना कि वह कभी-कभी खुद को अकेला महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें एक पार्टनर चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि रब ने उनके लिए जोड़ी बनाई ही नहीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

करण बोले प्यार चाहिए था

दरअसल, सानिया करण से पूछती हैं कि उन्हें कैसा पार्टनर चाहिए इस पर करण ने कहा, ‘मैं ओके हूं अब। लेकिन एक पॉइंट था जब मुझे सच में प्यार चाहिए था। मुझे रिलेशनशिप चाहिए था। मेरा दिल भी टूटा है, मुझे वन साइड लव भी हुआ है। मैंने इस पर फिल्म भी बनाई है। उससे मुझे हीलिंग में मदद मिली।’

रब ने मेरी जोड़ी नहीं बनाई

करण ने कहा कि लोग उन्हें बोलते थे कि विदेश चले जाओ। उन्होंने कहा, 'मैं यहां रहता हूं, मेरी मां हैं यहां और 2 बच्चे भी। मुझे यहीं रहना है। आप अपने हाई पर अकेले होते हो, लो पर नहीं। अकेले खाने में सबसे ज्यादा अकेलापन लगता है।' करण ने आगे कहा, ‘रब ने वो जोड़ी मेरे लिए नहीं बनाई।’

करण के बारे में बता दें कि वह दिवंगत यश जौहर और हीरू के बेटे हैं। इसके अलावा करण के सरोगेसी के जरिए 2 बच्चे भी हुए जिनके नाम यश और रूही है। लास्ट उनकी बतौर डायरेक्टर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज हुई थी जिसमें रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, धर्मेंद्र, शबाना आजमी, जया बच्चन थे।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
karan johar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।