Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडkarachi fan reviews dhurandhar tells missing important detail about sp chuadhari aslam he never wore bullet proof vest
कराची के दर्शक ने किया धुरंधर का रिव्यू, बताया मेकर्स से चौधरी असलम से जुड़ी क्या चूक हुई

कराची के दर्शक ने किया धुरंधर का रिव्यू, बताया मेकर्स से चौधरी असलम से जुड़ी क्या चूक हुई

संक्षेप:

पाकिस्तान के लोगों को रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर काफी पसंद आ रही है। अब कराची के रहने वाले एक दर्शक ने फिल्म का रिव्यू किया है और बताया है कि उसे मूवी में क्या कमियां लगीं और चौधरी असलम से जुड़ी क्या गलती नोटिस की।

Dec 23, 2025 04:36 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धुरंधर पाकिस्तान में भले बैन हो, वहां के दर्शक इस फिल्म को धड़ल्ले से देख रहे हैं। वहां पर लोगों को फिल्म काफी पसंद आ रही है लेकिन इसके कॉन्टेंट को लेकर लोगों की अलग-अलग शिकायतें हैं। अब कराची के एक दर्शक ने धुरंधर का रिव्यू किया है। उसका कहना है कि फिल्म तो बहुत अच्छी लगी लेकिन रहमान डकैत को जिस तरह से ग्लोरिफाई किया गया है उससे दिक्कत है। इतना ही नहीं उस दर्शक ने चौधरी असलम का भी एक सीक्रेट बताया है जो डायरेक्टर्स ने फिल्म में मिस कर दिया है। रिव्यू करने वाले ने ये भी लिखा है कि मूवी अगर पाकिस्तान में लगती तो 100 करोड़ रुपये का बिजनस कराची से ही हो जाता।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कराची के दर्शक को पसंद आई धुरंधर...

कराची के दर्शक ने Reddit पर लिखा है, 'सबसे पहले तो मुझे फिल्म पसंद आई, सिनेमैटोग्राफी बढ़िया थी, डायरेक्शन जबरदस्त था। देखने लायक थी। एक चीज जिसने मुझे परेशान किया कि रहमान डकैत को किस तरह से ग्लोरिफाई किया गया है, समझता हूं कि ये फिक्शनल है फिर जो इंसान इस क्रूर क्रिमिनल की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ हो, उसके लिए इसे फिक्शनल के तौर पर देखना कठिन था।

चौधरी असलम इस बात के लिए था फेमस

व्यूअर ने आगे लिखा है, शायद वो लोग नाम बदल देते तो बेहतर होता। उदाहरण के लिए आप लोगों को कैसा लगेगा अगर कोई किसी फिल्म में दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले करे और उसको ग्लोरिफाई किया जाए। खैर ये अच्छी फिल्म थी ओवरऑल और हां एक डिटेल फिल्म में मिस थी कि चौधरी असलम डेडली गन फाइट्स में भी बुलेट प्रूफ जैकेट ना पहनने के लिए फेमस थे।'



ये भी पढ़ें:रहमान डकैत के असली बेटे ने बताया अब्बू की मौत के बाद क्या हुआ था मां का हाल

पाइरेटेड फिल्म भी पसंद कर रहे पाकिस्तानी

इस पाकिस्तानी दर्शक के पोस्ट पर कई सारे कमेंट्स दिख रहे हैं। किसी ने लिखा है, अगर हॉल की पाइरेटेड कॉपी का ऐसा रिव्यू हो सकता है तो सोचा जा सकता है कि थिएटर का एक्सपीरियंस कैसा होगा। इस पर लिखने वाले ने जवाब दिया है, मैं पाकिस्तान में नहीं हूं, थिएटर में फिल्म देखी है लेकिन कराची में मेरे दोस्तों को ये कैमरा प्रिंट में भी पसंद आई है। किसी ने पूछा है कि पाकिस्तान में भी लोग ये फिल्म देख रहे हैं? इस पर जवाब दिया है, तुम्हारी सोच है भाई, अगर ये पाकिस्तान में लगती थिएटर्स में तो 100 करोड़ यहीं से बिजनस कर लेती, स्पेशली कराची से।

ये भी पढ़ें:धुरंधर की धूम के बीच देखें असली उजैर बलोच का वीडियो, बताया कितने खून किए
Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।