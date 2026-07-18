कपूर परिवार के इन 8 लोगों की डेथ का कारण जानते हैं आप? एक ने तो 60 से पहले किया अलविदा, ये थी बीमारी
कपूर परिवार के इन 8 सदस्यों की मौत के कारण के बारे में आप जानते हैं। इन बीमारियों की वजह से कम उम्र में एक्टर्स ने छोड़ दी दुनिया। कुछ को कैंसर ने मारा तो कुछ की हार्ट अटैक ने ली जान। 60 की उम्र भी नहीं छू पाया ये एक्टर।
कपूर परिवार हिंदी इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर परिवार रहा है। इस परिवार ने कई महान एक्टर, फिल्ममेकर दिए हैं। पृथ्वीराज कपूर से लेकर आज रणबीर कपूर, फिल्मों की कमाई से ही अपना घर चला रहे हैं। राज कपूर ने हिंदी फिल्मों को दिखाने का नजरिया बदल दिया। ऋषि कपूर को बतौर एक्टर पसंद किया गया और अब रणबीर कपूर इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में एक मानें जाते हैं। लेकिन कपूर परिवार के कई सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनमें से कुछ तो 70 की उम्र भी नहीं पार कर सके। इनमें से कईयों को कैंसर ने मारा तो कुछ लंबी बीमारी में चल बसे।
पृथ्वीराज कपूर और रामसरनी
राज कपूर के पिता एक्टर पृथ्वीराज कपूर ने मुगल-ए आजम जैसी फिल्म में लीड दिलीप कुमार के पिता का किरदार निभाकर अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी थी। पृथ्वीराज का 3 नवंबर 1906 को पैदा हुए थे और 29 मई को 1972 को उनका निधन हो गया। डेथ के समय उनकी उम्र सिर्फ 65 साल थी। रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वीराज कपूर को कैंसर हुआ था। हैरानी वाली बात ये है कि उनकी पत्नी यानी राज कपूर की मां रामसरनी मेहरा भी कैंसर से पीड़ित थीं और 16 दिन बाद यानी 14 जून 1972 को दुनिया से चल बसी।
त्रिलोक कपूर
पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई एक्टर त्रिलोक कपूर परिवार के सबसे सफल एक्टर थे। इनके नाम कई हिट फिल्मों का रिकॉर्ड दर्ज है। 1 फरवरी 1912 को पाकिस्तान में पैदा हुए त्रिलोक ने 23 सितंबर 1988 को दुनिया को अलविदा कह दिया। उस समत इनकी उम्र 76 थी। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया।
राज कपूर
14 दिसंबर 1924 को पाकिस्तान के पेशावर में जन्में शोमैन राज कपूर ने हिंदी सिनेमा को बदलने वाली फिल्में बनाई। लेकिन अपने आखिरी के दिनों में एक्टर एक सांस के लिए तरसते रहे। 2 मई 1988 को उन्हें दिल्ली में अस्थमा का अटैक हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद पता चला कि उनका निमोनिया बिगड़ गया था। एक्टर दिल्ली के एम्स में एक महीने तक कोमा में रहे और 2 जून 1988 को एक्टर ने आखिरी सांस ली।
शम्मी कपूर
अपने अनोखे अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर शमिल्ली कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को हुआ था। शम्मी ने कई फिल्मों में काम किया। आखिरी बार एक्टर को रणबीर कपूर की फिल्म रॉकस्टार में एक छोटे रोल में देखा गया था। एक्टर को किडनी की समस्या थी। आखिरी वक्त था शम्मी शराब पीते रहे। एक्टर ने 14 अगस्त 2011 अपनी आखिरी सांस ली।
शशि कपूर
18 मार्च 1938 को पैदा हुए कपूर परिवार के सबसे स्टाइलिश शशि कपूर अपनी शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर थे। एक्टर को सीने में इन्फेक्शन की वजह से साल 2017 में मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उन्हें बचाया नहीं जा सकता और 4 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई।
ऋतू नंदा
राज कपूर की बड़ी बेटी और अमिताभ बच्चन की समधन ऋतू नंदा की जान भी कैंसर ने ले ली थी। 30 अक्टूबर 1948 जन्मीं ऋतू ने 14 जनवरी 2020 को अपनी आखिरी सांस ली। ये कोरोना काल वाला समय था।
ऋषि कपूर
राज कपूर के बेटों में सबसे सफल बेटे ऋषि कपूर ने फिल्मों में खूब नाम कमाया। 4 सितंबर 1952 में जन्में ऋषि कपूर को कैंसर हो गया था। अमेरिका में उनका ईलाज चला, कुछ समय तक वो ठीक रहे। लेकिन 30 अप्रैल 2020 को उनका निधन हो गया।
राजीव कपूर
राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर तो 60 की उम्र भी पूरी नहीं जी सके। फिल्मों में सफल होने वाले राजीव कपूर का जन्म 25 अगस्त 1962 में हुआ था और 9 फरवरी 2021 को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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