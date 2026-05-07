दादी की शादी की शूटिंग के वक्त रणबीर को हो गई थी नीतू कपूर की चिंता, वजह था पाकिस्तान
कपिल शर्मा की मूवी दादी की शादी जब शूट हो रही थी उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। नीतू आउटडोर शूट पर थीं तो रणबीर का फोन आया और वह उन्हें वापस बुलाने लगे।
कपिल शर्मा की अपकमिंग फिल्म दादी की शादी 8 मई को रिलीज हो रही है। इस फिल्म से ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा साहनी डेब्यू कर रही हैं। इंट्रेस्टिंग बात ये है कि मूवी में उनकी बेटी समारा का कैमियो है और उनकी मां नीतू कपूर भी हैं। फिल्म जब शूट हो रही थी उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति थी। मूवी का एक प्रमोशनल वीडियो सामने आया है जिसमें फिल्म की कास्ट ने बैठकर इंट्रेस्टिंग बातें की हैं।
डर रहे थे रणबीर
कपिल के यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो शेयर किया गया है। फिल्म की शूटिंग को याद करते हुए कपिल बोले, 'क्या-क्या नहीं हुआ इस फिल्म के दौरान। वॉर शुरू हो गया (भारत-पाकिस्तान)। उस समय माहौल इतना सीरियस हो गया।' कपिल ने नीतू कपूर को याद दिला, 'शायद रणबीर ने फोन किया था कि ममा आप वापस आ जाओ।'
फिल्म करने के लिए था एक्साइटमेंट
इस पर नीतू बोलती हैं, 'हां मैंने कहा, ये सबसे ज्यादा सेफ जगह है। यहां से कोई बम नहीं मारेगा। पर जब वॉर हुई किसी ने कुछ नहीं कहा। वे बोले कि हम काम करेंगे। हर कोई फिल्म के लिए एक्साइटेड था, कोई जाना नहीं चाह रहा था।' नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा बोलती हैं, ‘बात ये थी कि फिल्म बहुत प्यार से बनी है कि कोई इसे बीच में छोड़ना नहीं चाहता था।’
जब रिद्धिमा के लिए आया ऑफर
इस मूवी में नीतू सिंह दादी बनी हैं। रिद्धिमा उनकी बेटी के रोल में हैं। नीतू सिंह ने बताया कि जब उनके पास फोन आया कि क्या रिद्धिमा ये रोल करेंगी तो नीतू जोर से हंसीं और ना कह दिया। इसके बाद उन्हें लगा कि एक बार रिद्धिमा से भी पूछ लेना चाहिए। नीतू बोलती हैं, मैंने रिद्धिमा को फोन करके पूछा कि ऐसे-ऐसे मूवी है, करोगी? तो वह मुझसे भी जोर से हंसी फिर बोली क्यों नहीं।
इस वजह से की गई रिद्धिमा की कास्टिंग
कपिल ने बताया कि फिल्म में सबकी कास्टिंग हो गई थी सिर्फ नीतू की बेटी के रोल के लिए किसी को खोजा जा रहा था। दिक्कत ये थी कि नीतू सिंह खुद अपनी उम्र से 40 साल छोटी दिखती हैं तो उनकी बेटी कौन बनेगा। इस पर सबके दिमाग में आया कि रिद्धिमा को ही ये रोल दिया जाए। फिल्म के डायरेक्टर आशीष आर मोहन हैं। उन्होंने बताया कि नीतू ने कहा था कि आधे घंटे में नरेशन सुना देना। इसमें 2 घंटे 40 मिनट लग गए। इस पर नीतू बोलीं कि पूरे नरेशन में वह हंसती रही हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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