कपिल शर्मा ने लॉरेंश बिश्नोई पर कसा तंज, बोले- गैंगस्टर लगे हुए हैं आज कल

संक्षेप: कपिल शर्मा उन सेलेब में से हैं जो किसी भी मुद्दे पर बोलने से पहले झिझकते नहीं हैं। अब उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई पर भी निशाना साधा है जिसे सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

कपिल शर्मा का मंगलवार को मुंबई में हुए नेटफ्लिक्स व्हट नेक्स्ट इवेंट में नजर आए। इस दौरान कपिल ने अपने अंदाज में काफी मस्ती की , लेकिन इसके अलावा उन्होंने गैंगस्टर्स पर भी इनडायरेक्टली निशाना साधा। बता दें कि पिछले साल कपिल के कनाडा कैफे में 3 बार गोलियां चली थीं।

क्या हुआ था इवेंट में होता क्या है कि नेटफ्लिक्स इंडिया की वाइस प्रेजिडेंट ऑफ कंटेंट मोनिका शेरगिल ने कहा कि हमारी नजर, इंडिया की नजर तो बहुत टाइम से आप पर है कपिल। आशा है कि 11 मुल्कों की पुलिस की नजर नहीं होनी चाहिए।

कपिल ने कहा 1-2 मुल्कों के गैंगस्टर भी लगे हुए हैं इस पर कपिल बोलते हैं कि 1-2 मुल्कों के गैंगस्टर भी लगे हुए हैं आज कल। ऐसा कहा जा रहा है कि उनका ये इशारा बिश्नोई और उनके गैंग की तरफ था। हालांकि फिर कपिल वीडियोग्राफर्स को बोलते हैं कि इसे कट कर देना, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये इवेंट लाइव है तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि कितना और वे रिकॉर्ड कर सकते हैं।

कपिल के कैफे में चली थी गोलियां बता दें कि कपिल और गिन्नी का कनाडा में कैप्स नाम का कैफे है। कैफे में 3 बार गोलियां चली गई हैं जुलाई, अगस्त और अक्टूबर में। बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों, कुलदीप सिधू और अलियास कलवीर सिद्धू ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अच्छी बात यह है कि किली को कोई नुकसान नहीं हुआ था।

कपिल की फिल्में कपिल की फिल्मों की बात करें तो वह लास्ट फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 में नजर आए थे जो पिछले साल रिलीज हुई थी। फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था।