कॉलेज में शाहरुख खान के नाम से जाना जाता था ये कॉमेडियन, खास वजह से घर में लगाई हैं किंग खान की तस्वीरें

फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्टर्स हैं जो शाहरुख खान को अपनी प्रेरणा बताते हैं। ऐसे ही एक कॉमेडियन हैं जो शाहरुख खान को अपनी प्रेरणा मानते हैं। वो कहते हैं कि आज वो जिस भी मुकाम पर हैं, वो शाहरुख खान की वजह से हैं। कॉमेडी करने के साथ-साथ ये कॉमेडियन कई पंजाबी फिल्म्स और नेटफ्लिक्स की सीरीज में नजर आ चुके हैं। क्या आप पहचान पाए इस कॉमेडियन का नाम?

पंजाबी फिल्में कर चुके हैं राजीव ठाकुर अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस कॉमेडियन का नाम है राजीव ठाकुर। राजीव ठाकुर कपिल शर्मा शो, कॉमेडी नाइट्स, हाल ही में रिलीज हुई सीरीज आईसी 814: द कंधार हाईजैक में नजर आए थे। द लल्लनटॉप से खास बातचीत में राजीव ठाकुर ने कहा कि वो जिस मुकाम पर हैं, उसमें शाहरुख खान का बहुत बड़ा हाथ है।

याद रहती हैं शाहरुख की फिल्में राजीव ठाकुर ने कहा, "मैं शाहरुख खान को बहुत पसंद करता हूं, मेरे लिए तो मेरे आइडल, मेरा सबकुछ हैं वो। मुझे लगता है कि आज मैं जिस मुकाम पर हूं, उसमें बहुत बड़ा हाथ शाहरुख खान साहब का है। मैंने जब स्टेज पर पहली बार सोलो एक्ट किया था, मुझे शाहरुख साहब की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं आता था। और मैं पूरी-पूरी फिल्म सुना देता था, ऑडियंस को।"