कॉलेज में शाहरुख खान के नाम से जाना जाता था ये कॉमेडियन, खास वजह से घर में लगाई हैं किंग खान की तस्वीरें
इंडस्ट्री में कई एक्टर्स मानते हैं कि शाहरुख खान उनके लिए प्रेरणा हैं। ऐसे ही एक कॉमेडियन हैं जो मानते हैं कि आज वो जिस भी मुकाम पर हैं वो शाहरुख खान की वजह से हैं। उन्होंने कहा कि उनके घर में आज भी दो तस्वीरें शाहरुख खान की हैं।
फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्टर्स हैं जो शाहरुख खान को अपनी प्रेरणा बताते हैं। ऐसे ही एक कॉमेडियन हैं जो शाहरुख खान को अपनी प्रेरणा मानते हैं। वो कहते हैं कि आज वो जिस भी मुकाम पर हैं, वो शाहरुख खान की वजह से हैं। कॉमेडी करने के साथ-साथ ये कॉमेडियन कई पंजाबी फिल्म्स और नेटफ्लिक्स की सीरीज में नजर आ चुके हैं। क्या आप पहचान पाए इस कॉमेडियन का नाम?
पंजाबी फिल्में कर चुके हैं राजीव ठाकुर
अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस कॉमेडियन का नाम है राजीव ठाकुर। राजीव ठाकुर कपिल शर्मा शो, कॉमेडी नाइट्स, हाल ही में रिलीज हुई सीरीज आईसी 814: द कंधार हाईजैक में नजर आए थे। द लल्लनटॉप से खास बातचीत में राजीव ठाकुर ने कहा कि वो जिस मुकाम पर हैं, उसमें शाहरुख खान का बहुत बड़ा हाथ है।
याद रहती हैं शाहरुख की फिल्में
राजीव ठाकुर ने कहा, "मैं शाहरुख खान को बहुत पसंद करता हूं, मेरे लिए तो मेरे आइडल, मेरा सबकुछ हैं वो। मुझे लगता है कि आज मैं जिस मुकाम पर हूं, उसमें बहुत बड़ा हाथ शाहरुख खान साहब का है। मैंने जब स्टेज पर पहली बार सोलो एक्ट किया था, मुझे शाहरुख साहब की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं आता था। और मैं पूरी-पूरी फिल्म सुना देता था, ऑडियंस को।"
घर में हैं शाहरुख की दो तस्वीरें
राजीव ने कहा कि उन्हें शाहरुख की फिल्म दीवाना इंटर्वल से एंड तक पूरी तरह याद है क्योंकि इंटर्वल के बाद शाहरुख खान की एंट्री होती है। राजीव ने बताया कि उनके घर में एक कोने में शाहरुख खान की दो तस्वीरें लगी हैं और वो समर्पित है कि इस घर को बनाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। राजीव ने कहा मुंबई पहुंचाने और सपने देखने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। राजीव ने कहा कि डीएवी कॉलेज में जब वो पढ़ते थे तो लोग उन्हें शाहरुख खान के नाम जाना जाता था क्योंकि वो स्टेज पर वो सिर्फ शाहरुख खान को ही परफॉर्म करते थे।
