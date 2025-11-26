हर गोलीबारी के बाद कैफे की और बड़ी ओपनिंग हुई, कनाडा में फायरिंग मामले पर बोले कपिल

संक्षेप: कपिल शर्मा का कनाडा वाले कैफे इसी साल जुलाई में हुआ था। कैफे के लॉन्च के बाद वहां 3 बार गोलियों से हमला हुआ जिस पर अब कपिल ने ओपनली बात की है।

एक्टर-कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे में कई बार गोलियों से हमला किया गया है। इसके अलावा कपिल को कई धमकियां भी मिली हैं। लेकिन कपिल का कहना है कि वह इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस हमले के बाद हमेशा उनका कैफे और बड़ी ओपनिंग करता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या बोले कपिल दरअसल, कपिल की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 का ट्रेलर बुधवार को लॉन्च हुआ। इस दौरान कपिल से जब उनके कैफे में हुए हमलों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, 'मुझे जो महसूस होता है वो ये कि नियम और पुलिस के पास शायद पावर नहीं हुई है। लेकिन जब हमारा केस हुआ तो वो मैटर फेड्रल सरकार के पास गया और कनाडा के पार्लियामेंट में इसको लेकर डिस्कशन भी हुआ।'

हमले के बाद कैफे की और बड़ी ओपनिंग हो रही कपिल ने आगे कहा, 'यहां तक कि हर फाइरिंग इंसिडेंट के बाद हमारे कैफे की और बड़ी ओपनिंग हो रही है। भगवान मेरे पास हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।'

बता दें कि कपिल के कैफे का नाम है कैप्स कैफे जो ब्रिटिश कॉल्मबिया में जुलाई में ओपन हुआ है। कैफे के लॉन्च के कुछ दिन बाद ही वहां हमला हुआ था। इसके बाद 7 अगस्त और 16 अक्टूबर को हमले हुए। अच्छी बात यह है कि इस दौरान कभी किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं हुआ।

कपिल ने बताया कि हर बार अटैक के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने उन्हें कॉन्टैक्ट किया।