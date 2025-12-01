K3PK: जब कपिल शर्मा के हाथ कांप रहे थे, पत्नी गिन्नी के सामने शूट किया था यह सीन

संक्षेप: Kapil Sharma: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने बताया कि उनका फिल्म की शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा जब उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ वहीं सेट पर मौजूद थीं।

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा अपनी नई फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' में एक-दो नहीं बल्कि 4 हीरोइनों के साथ रोमांस करते नजर आए हैं। अपने शो पर एक्ट्रेसेज के साथ फ्लर्ट करने के लिए मशहूर कपिल शर्मा ने माना कि फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ सीन ऐसे थे, जिन्हें करते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ वहीं पर मौजूद थीं। कपिल शर्मा ने गिन्नी के सामने शूटिंग का अपना अनुभव बातचीत में साझा किया।

कपिल ने किया है 4-4 एक्ट्रेस से रोमांस कपिल शर्मा की फिल्म KKKPK में उनके अपोजिट पारुल गुलाटी, आएशा खान, त्रिधा चौधरी और हीरा वरीना नजर आई हैं। फिल्म में वो इन चारों एक्ट्रेस के साथ रोमांस करते नजर आते हैं। हाल ही में जब कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने एक इंटरव्यू में कपिल से पूछा कि उनकी पत्नी गिन्नी को कैसा लगा जब वो फिल्म के लिए चार-चार एक्ट्रेस के साथ रोमांस कर रहे थे? तो जवाब में कपिल शर्मा ने कहा, "बर्दाश्त नहीं होता। बहुत जलन होती है।"

रोमांटिक शूट वाले दिन पहुंच गईं थीं गिन्नी कपिल शर्मा ने शूटिंग के दौरान का एक यादगार किस्सा भी सुनाया। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "हम एक कॉमेडी कर रहे थे और पूरी फिल्म के दौरान भागते-दौड़ते रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमने वरीना के साथ एक रोमांटिक गाना शूट किया, गिन्नी बस उसी दिन शूट देखने आई।" कपिल शर्मा ने माना कि वो वरीना के साथ कैमरे पर रोमांस करते हुए नर्वस फील कर रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी पत्नी उन्हें कैमरा के पीछे से देख रही हैं।