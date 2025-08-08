अब वॉर्निंग नहीं सीधा गोली चलेगी छाती पर, सलमान खान के साथ काम करने वालों को मिली धमकी

कपिल शर्मा के कैफे पर हमला करने के बाद कॉमेडियन को नई धमकी मिली है, लेकिन इसमें कपिल के साथ बाकी लोगों को भी धमकी मिली है जो सलमान खान के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई का माहौल बदल देंगे।

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैप्स कैफे पर दूसरी बार हमला हुआ जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। इतना ही नहीं कपिल को बिश्नोई गैंग के मेंबर हैरी बॉक्सर ने एक ऑडियो के जरिए धमकी भी दी है। हैरी ने यह भी बोला कि कपिल को सलमान खान के साथ दोस्ती बनाए रखने की वजह से टारगेट किया गया है। अब यह तो सब जानते ही हैं कि सलमान से लॉरेंस काफी नफरत करता है।

सलमान खान को लेकर सबको दी धमकी हैरी ने ऑडियो में साफ धमकी दी है कि ना सिर्फ कपिल बल्कि जो भी बॉलीवुड फिल्ममेकर कपिल के साथ काम करेंगे उन्हें भी वो नहीं छोड़ेंगे। हैरी ने कहा, 'मैं हैरी बॉक्सर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। यह जो कपिल शर्मा से पहले और अब जो फायरिंग हुई है। ये इसलिए हुई है क्योंकि इसने सलमान खान को उद्घाटन में बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पर। अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, इनको सारों को वॉर्निंग नहीं देंगे, अब सीधा एके 47 ही चलेगी, इनकी छाती पर।'

किसी को नहीं छोड़ेंगे और मार देंगे हैरी ने आगे कहा, ‘और मुंबई में वॉर्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों और प्रोड्यूसर को। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा ही नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है? और अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे छोटा-मोटा कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम मार देंगे उनको। ठीक है? अगर सलमान खान के साथ किसी ने भी काम किया तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा।’