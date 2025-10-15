Box Office: कांतारा की कमाई से कांपा बॉक्स ऑफिस, ₹700 करोड़ क्लब में एंट्री को तैयार फिल्म

संक्षेप: Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। फिल्म ऑलरेडी कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अब यह 700 करोड़ क्लब में कदम रखने जा रही है।

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा - चैप्टर वन' सिनेमाघरों में एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही है। फिल्म का पहला पार्ट साल 2022 में रिलीज हुआ था, और अब जो पार्ट रिलीज किया गया है वो उसकी प्रीक्वल मूवी है। यानि इसमें दर्शकों को 'कांतारा' से पहले की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म में ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग से लेकर स्क्रीनप्ले और निर्देशन तक की जमकर तारीफ हो रही है। महज 12 दिनों में 650 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी 'कांतारा - चैप्टर वन' अब 700 करोड़ की दहलीज पर है।

700 करोड के करीब पहुंची यह फिल्म फिल्म की 13वें दिन तक की कमाई की बात करें तो सिर्फ हिंदी वर्जन से यह 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। सैकनिल्क ने फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी करते हुए अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कांतारा - चैप्टर 1 अभी तक 465 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर यह आंकड़ा 700 करोड़ के करीब पहुंच चुका है और बुधवार की शाम तक पूरी संभावना है कि यह मूवी 700 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी।

दोनों फिल्मों का बजट और कुल कमाई भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई की बात करें तो 'कांतारा - चैप्टर वन' ने रिलीज वाले दिन ही 61 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी। पहले हफ्ते में इसने 337 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी और दूसरे हफ्ते में मंगलवार को इसने 13 करोड़ 50 लाख रुपये कमाए। कांतारा मूवी को बनाने में जहां महज 15 करोड़ रुपये की लागत आई थी वहीं दूसरे पार्ट को बनाने में मेकर्स ने 125 करोड़ रुपये खर्च किए। पहला पार्ट 400 करोड़ रुपये कमाने कामयाब रहा था और वहीं दूसरे पार्ट की अभी तक कमाई 650 करोड़ रुपये के लगभग हो चुकी है।