Box Office: तीन दिन में 200 करोड़ के पार पहुंची कांतारा, सलमान-आलिया की फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड

Kantara Chapter 1 Worldwide Box Office: ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा ने महज 3 दिनों में सलमान खान से लेकर राम चरण और आलिया भट्ट तक की फिल्मों की कमाई के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं।

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा - चैप्टर 1' को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म की IMDb रेटिंग 8.7 है और यह साल 2022 में आई फिल्म 'कांतारा' के पहले की कहानी सुनाती है। बॉक्स ऑफिस पर दशहरे (2 अक्टूबर) को रिलीज हुई इस फिल्म की कमाई का ग्राफ दूसरे दिन नीचे जरूर गया था, लेकिन फिर तीसरे ही दिन से इसने रफ्तार पकड़ ली है। सिर्फ 3 दिनों में फिल्म की कुल कमाई 200 करोड़ के पार जा चुकी है। यानि फिल्म अपनी लागत रिकवर करके प्रॉफिट जोन में कदम रख चुकी है।

तीन दिन में 200 करोड़ के पार पहुंची कांतारा साउथ के सुपरस्टार एक्टर-डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी की साल 2022 में आई कांतारा ने महज 15 करोड़ रुपये का बजट होने के बावजूद 400 करोड़ रुपये कमा डाले थे, अब कांतारा - चैप्टर 1 भी कुछ ऐसा ही कमाल करती नजर आ सकती है। शुरुआती तीन दिनों में ही फिल्म की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 162 करोड़ 85 लाख रुपये हो चुकी है। फिल्म का ग्राॉस कलेक्शन 195 करोड़ से भी ज्यादा है। सिर्फ शनिवार को इसने 55 करोड़ रुपये का धमाकेदार बिजनेस भारत में किया।

अभी तक इन फिल्मों का तोड़ चुकी है रिकॉर्ड शुक्रवा की तुलना में यह आंकड़ा 20% ज्यादा था। बता दें कि मंगलवार को फिल्म की कमाई 46 करोड़ रुपये के लगभग रही थी। कन्नड़ वर्जन की बात करें तो फुटफॉल इतना ज्यादा है कि थिएटर 94% तक भर जा रहे हैं। फिल्म का हिंदी वर्जन भी मेकर्स को अच्छे पैसे कमाकर दे रहा है। कई भाषाओं में रिलीज की गई इस फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 225 करोड़ रुपये हो चुका है। वो भी महज 3 दिनों में। सिर्फ 3 दिनों में कांतारा ने सलमान खान की 'सिकंदर' (Rs.176 crore), राम चरण की 'गेम चेंजर' (Rs.200 crore), और आलिया भट्ट की 'गंगूबाई काठियावाड़ी' (Rs.210 crore) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।