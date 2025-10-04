Box Office Collection Day 3: कांतारा के आगे फीकी पड़ी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, तीसरे दिन इतनी हुई कमाई

कांतारा और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के बीच बॉक्स ऑफिस क्लैश में ऋषभ शेट्टी की फिल्म आगे निकल गई है। तीन दिन में फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।

ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 और वरुण धवन, रोहित सराफ, जाह्नवी कपूर और सान्या मल्होत्रा की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी दो अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दोनों फिल्मों के बीच इस बॉक्स ऑफिस क्लैश में ऋषभ शेट्टी की फिल्म आगे निकल गई है। तीन दिन में ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।

कांतारा चैप्टर 1 ने 100 करोड़ से ज्यादा कमाए कांतारा चैप्टर 1 की बात करें तो इस फिल्म ने साल 2025 की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग की है। रजनीकांत की कुली और पवन कल्याण की दे कॉल हिम ओजी के बाद इस फिल्म ने पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई की है। आज यानी रिलीज के तीसरे दिन कांतारा ने 55 करोड़ की कमाई की है।

कांतारा की तीसरे दिन की कमाई sacnilk.com के मुताबिक, कांतारा ने पहले दिन सभी भाषाओं में 61.85 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, दूसरे दिन फिल्म ने 46 करोड़ की कमाई थी और तीसरे दिन यानी शनिवार को रात सवा 10 बजे के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने 55 करोड़ की कमाई की है। इस तरह फिल्म ने तीन दिनों में 162.85 करोड़ की कमाई कर ली है।