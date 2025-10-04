Kantara Chapter 1 Vs Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Day 3 Box Office Collection Rishabh Shetty Films Earned 55 Crore Box Office Collection Day 3: कांतारा के आगे फीकी पड़ी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, तीसरे दिन इतनी हुई कमाई, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKantara Chapter 1 Vs Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Day 3 Box Office Collection Rishabh Shetty Films Earned 55 Crore

Box Office Collection Day 3: कांतारा के आगे फीकी पड़ी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, तीसरे दिन इतनी हुई कमाई

कांतारा और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के बीच बॉक्स ऑफिस क्लैश में ऋषभ शेट्टी की फिल्म आगे निकल गई है। तीन दिन में फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 11:01 PM
share Share
Follow Us on
Box Office Collection Day 3: कांतारा के आगे फीकी पड़ी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, तीसरे दिन इतनी हुई कमाई

ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 और वरुण धवन, रोहित सराफ, जाह्नवी कपूर और सान्या मल्होत्रा की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी दो अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दोनों फिल्मों के बीच इस बॉक्स ऑफिस क्लैश में ऋषभ शेट्टी की फिल्म आगे निकल गई है। तीन दिन में ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।

कांतारा चैप्टर 1 ने 100 करोड़ से ज्यादा कमाए

कांतारा चैप्टर 1 की बात करें तो इस फिल्म ने साल 2025 की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग की है। रजनीकांत की कुली और पवन कल्याण की दे कॉल हिम ओजी के बाद इस फिल्म ने पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई की है। आज यानी रिलीज के तीसरे दिन कांतारा ने 55 करोड़ की कमाई की है।

कांतारा की तीसरे दिन की कमाई

sacnilk.com के मुताबिक, कांतारा ने पहले दिन सभी भाषाओं में 61.85 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, दूसरे दिन फिल्म ने 46 करोड़ की कमाई थी और तीसरे दिन यानी शनिवार को रात सवा 10 बजे के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने 55 करोड़ की कमाई की है। इस तरह फिल्म ने तीन दिनों में 162.85 करोड़ की कमाई कर ली है।

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की कमाई

वरुण धवन की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। फिल्म ने पहले दिन 9.25 करोड़ की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ की कमाई की और तीसरे दिन 7.25 करोड़ की कमाई की है। इस तरह फिल्म ने तीन दिनों में 22 करोड़ की कमाई की है।

Kantara Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।