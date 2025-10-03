कांतारा चैप्टर 1 देख रही महिला थिएटर में करने लगी अजीब हरकतें, वीडियो वायरल

कांतारा चैप्टर 1 देखने के लिए थिएटर्स में तगड़ी बीच जुट रही है। इस बीच कुछ शॉकिंग वीडियोज भी सामने आ रहे हैं। एक वीडियो में महिला अजीब हरकतें कर रही है लोगों के इस वीडियो पर अलग-अलग व्यूज हैं।

कांतारा चैप्टर 1 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग की है। साउथ में फिल्म का जबरदस्त क्रेज है। थिएटर्स से कुछ शॉकिंग वीडियोज भी सामने आ रहे हैं जिनमें दर्शक कांतारा के लीड एक्टर की तरह झूमते नजर आ रहे हैं। इन वीडियोज पर लोगों के अलग-अलग तरह के कमेंट्स दिख रहे हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि लोग एक्टिंग कर रहे हैं, वहीं कुछ ने लिखा है कि उन्होंने भी थिएटर्स में ऐसे नजारे देखे।

अजीब हरकतें करने लगी महिला कांतारा साल 2022 में रिलीज हुई तो इसके आखिरी सीन के काफी चर्चे थे। कांतारा चैप्टर 1 उस मूवी का प्रीक्वल है जिसे देखने दर्शकों की भीड़ जुट रही है। थिएटर्स से कुछ वीडियो दिख रहे हैं जिसमें दर्शक अजीबो-गरीब हरकतें करते दिख रहे हैं। एक वीडियो में, 'कांतारा चैप्टर 1' की स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद थिएटर के अंदर एक महिला अपनी सीट पर जोर-जोर से कांपने और हिलने लगी। वहां मौजूद बाकी लोग उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोगों ने उनके चेहरे पर पानी भी छिड़का। महिला लगभग बेहोश होने की स्थिति में थी, पर वह अपनी सीट से उठने को तैयार नहीं थीं और लगातार जोर-जोर से सिर हिला रही थी।





वीडियो पर क्या बोले दर्शक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक शख्स ने लिखा है, मैं इसे झूठ मानता लेकिन मैंने खुद कल रात के शो में थिएटर में ऐसा होते देखा है। क्लाइमैक्स के बाद वहां भी एक औरत के साथ ऐसा हुआ। एक ने लिखा है, यह कमजोर दिमाग के लोगों के लिए नहीं है। एक कमेंट है, मैं इसका ही इंतजार कर रहा था। पहले पार्ट के बाद भी लोग ऐसा कर रहे थे। एक कमेंट है, इसको भूत पकड़ लिया है क्या कांतारा देखकर। कुछ लोग इसे इसे एक्टिंग भी बता रहे हैं।

जमीन पर लेटकर चिल्लाया एक फैन इसी फिल्म से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पुरुष फैन ऋषभ शेट्टी के उस सीन पर रिएक्ट कर रहा है, जहां उनका किरदार दैवीय शक्ति का नाम लेकर चिल्लाता है। फिल्म का यह सीन देखकर फैन इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि वह भी जोर-जोर से चिल्लाने लगा। यह फैन चिल्लाते हुए जमीन पर लेट गया, जबकि आस-पास मौजूद दूसरे दर्शक यह सब देखकर उसका वीडियो बना रहे थे।



