Kantara Chapter 1 Twitter Review: कैसी है ऋषभ शेट्टी की फिल्म? देखने से पहले पढ़ लें ये रिव्यू

ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ट्विटर पर इस फिल्म को मिलेजुले रिएक्शन मिले। कई लोग जहां फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग फिल्म को ओवर हाइप्ड बता रहे हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 01:48 PM
फ ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा आज यानी 02 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। फिल्म की रिलीज के साथ ही एक्स पर फैंस ने फिल्म का रिव्यू भी दिया है। ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म को एक्स पर मिले-जुले रिएक्शन मिले हैं। कुछ लोग फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की तारीफ कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि फिल्म की स्टोरीलाइन कमजोर है।

कांतारा की हो रही तारीफ

साउथ मूवी मैक्स नाम के एक्स अकाउंट ने फिल्म के बारे में लिखा- ऋषभ शेट्टी की इंटेंस एक्टिंग और रुक्मिणी वसंत का चार्म फिल्म में जादू की तरह नजर आया। पहले हाफ में ग्रैंड विजुअल्स और बड़ा वीएफएक्स। ये स्टोरीटेलिंग बड़े पर्दे के लिए ही बनी थी। इसे मिस मत करिएगा।

मैड मैक्स नाम के अकाउंट ने लिखा कि फिल्म के पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक मूवी आपको बांधे रहेगी। ऋषभ शेट्टी ने एक बार फिर कर दिखाया गया है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि फिल्म 100 करोड़ सिर्फ तमिलनाडु में कमाएगी, पक्का।

एक यूजर ने फिल्म को बताया बोरिंग

एक यूजर ने फिल्म को बोरिंग बताया है। यूजर ने लिखा- कांतारा, पूरी बोरिंग फिल्म। हालांकि, फिल्म का क्लाइमेक्स हिट है। ऋषभ और रुक्मिणी की एक्टिंग शानदार है। वहीं, एक यूजर ने लिखा कि फिल्म में गहराई नहीं है।

Kantara

