राष्ट्रपति भवन में होगी साउथ की इस फिल्म की स्क्रीनिंग! रिलीज के साथ ही थिएटर्स में मचा रही धमाल

साउथ की सुपरहिट फिल्म कांतारा चैप्टर 1 सिनेमाघरों में कमाल कर रही है। इसी बीच खबर है कि रविवार को इस फिल्म की स्पेशलल स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में रखी जाएगी।

ऋषभ शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म 'कांतारा - चैप्टर 1' को बॉक्स ऑफिस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म का पिछला पार्ट ब्लॉकस्टर हिट रहा था और अब इसके प्रीक्वल को लेकर भी दर्शक काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म को पॉजिटिव IMDb रेटिंग मिली है और अब खबर है कि इस फिल्म को एक खास तरह का सम्मान मिलने वाला है। जानकारी के मुताबिक इस फिल्म की स्क्रीनिंग भारत के राष्ट्रपति भवन में होगी। ऋषभ शेट्टी के अलावा रुक्मिणी वसंत और चालुवे गौडा भी स्क्रीनिंग में मौजूद रहेंगे जो 5 अक्तूबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

अभी तक कितने करोड़ कमा चुकी फिल्म को एक मास्टरपीस बताया जा रहा है। क्रिटिक्स के रिस्पॉन्स की मानें तो इसका दूसरा हाफ पहले हाफ की तुलना में थोड़ा हल्का बताया जा रहा है, लेकिन इसका क्लाइमैक्स सारी कमी पूरी कर देता है। अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में बनी हुई यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 140 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। सबसे ज्यादा कमाई फिल्म को कन्नड़, तेलुगू और तमिल वर्जन से हो रही है। हिंदी वर्जन की ऑडियंस भी फिल्म को देखने सिनेमाघरों में पहुंच रही है। बता दें कि इसे कई भाषाओं में रिलीज किया गया है।