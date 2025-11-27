Kantara Ott Release: थिएटर के बाद अब हिंदी में ओटीटी पर रिलीज हो गई है 'कांतारा चैप्टर 1', जानें कहां देख सकते हैं
Kantara Chapter 1 Ott Release: ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान मचाया कि कई बड़ी फिल्में इसके आगे फीकी नजर आईं। 'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी के साथ इसमें ऋषभ के डायरेक्शन और एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई है। साल 2022 में ब्लॉकबस्टर 'कांतारा' के बाद ऋषभ इसके सीक्वल के साथ एक बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। ऋषभ ने 'कांतारा' का सीक्वल बनाने में 3 साल लगा दिए। साल 2022 के बाद 2 अक्टूबर, 2025 को 'कांतारा' का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ। ऐसे में अब ये फिल्म थिएटर के बाद अब हिंदी वर्जन में ओटीटी पर धमाल मचाने जा रही है।
'कांतारा चैप्टर 1' ओटीटी पर हिंदी में कहां हुई रिलीज?
सिनेमाघरों में तगड़ी परफॉर्में के साथ 'कांतारा चैप्टर 1' ओटीटी पर तमिल, तेलुगु सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में 31 अक्टूबर को रिलीज हो गई थी। ऐसे में फैंस ओटीटी पर इसके हिंदी वर्जन के रिलीज का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में अब फैंस का ये इंतजार खत्म हो गया है। 'कांतारा चैप्टर 1' ने हिंदी भाषा में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जा सकता है। 27 नवंबर, बुधवार से फिल्म का हिंदी डब वर्जन भारत में और दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में Prime Video पर विशेष रूप से स्ट्रीम हो रहा है। यह फिल्म कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी अवेलेबल है।
स्टार कास्ट
ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इस बारे में जानकारी देते हुए लिखा है, "कांतारा की शानदार दहाड़ गूंज रही है, अब हिंदी में कांतारा लीजेंड चैप्टर 1 प्राइम पर।" कांतारा के ओटीटी रिलीज से फैंस काफी खुश हैं। बता दें कि ऋषभ शेट्टी ने इसमें एक्टिंग करने के साथ ही इसे निर्देशित किया है। इस पीरियड एक्शन थ्रिलर में रुक्मिणी वसंथ, गुलशन देवैया और जयराम ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं।
