कांतारा चैप्टर 1 की OTT रिलीज डेट आई सामने, जानिए कब और कहां देखी जा सकती है फिल्म
संक्षेप: ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 को ऑडियंस पसंद कर रही है। बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने के बाद अब फिल्म की OTT रिलीज से जुड़ी जानकारी सामने आई है। जानिए कब और कहां देखी जा सकती है फिल्म।
ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। इस फिल्म में एक्टिंग करने के साथ खुद ऋषभ ने इसका डायरेक्शन भी किया है। फिल्म के पहले भाग की कहानी अब ऑडियंस तक पहुंची है जो शानदार कमाई कर पाने में भी कामयाब हुई है। वैश्विक स्तर पर फिल्म ने 650 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। वहीं इस हफ्ते देशभर में फिल्म 500 करोड़ पार कर जाएगी। अब इस बीच फिल्म की OTT रिलीज डेट से जुड़ी जानकारी सामने आई है।
OTT पर हो रही है रिलीज?
पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांतारा चैप्टर 1 को डिजिटल रिलीज करने के राइट्स अमेज़न प्राइम वीडियो ने लिए हैं। फिल्म को डिजिटल प्लेटफार्म पर रिलीज करने की डील 125 करोड़ में तय की गई है। KGF के बाद ये दूसरी सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि फिल्म कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम भाषाओं में 30 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जा सकता है। हालांकि, फिल्म के मेकर्स ने अभी OTT रिलीज सेजुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं शेयर की है।
फिल्म की कहानी
बता दें, ऋषभ शेट्टी ने साल 2023 में कांतारा लेकर आए थे। इस फिल्म में पण्जुरली देवता की कहानी को शानदार तरीके से पेश किया गया था। फिल्म में कोला खेलने की प्रथा और इससे जुड़ी आस्था ने ऑडियंस को प्रभावित किया था। उस समय शिल्पा शेट्टी समेत कई सेलेब्रिटी ने फिल्म का समर्थन किया था। अब ऋषभ इसी कहानी के प्रीसीक्वल को ले आए हैं जो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुई है। इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी के अलावा जयाराम, रुक्मिणी वसंथ और गुलशन देवैया ने अहम किरदार निभाए हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
