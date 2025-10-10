Kantara Chapter 1 Day 9 Box Office Collection 354 Crore Rishabh Shetty Film कांतारा चैप्टर 1 ने शाहरुख खान-सलमान खान की फिल्म को छोड़ा पीछे, 9वें दिन कमाए इतने करोड़, Bollywood Hindi News - Hindustan
कांतारा चैप्टर 1 ने शाहरुख खान-सलमान खान की फिल्म को छोड़ा पीछे, 9वें दिन कमाए इतने करोड़

ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर रही है। इस फिल्म के नौ दिन के कलेक्शन ने शाहरुख खान और सलमान खान की दो फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। आइए जानते हैं 9वें दिन कांतारा चैप्टर 1 ने कितनी की कमाई। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 10:10 PM
ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने सलमान खान की टाइगर 3 और शाहरुख खान की डंकी को कमाई के मामले में 9वें दिन में ही पीछे छोड़ दिया है। ऋषभ की कांतारा अभी तक भारत में 350 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। 9वें दिन कांतारा चैप्टर 1 ने भारत में 17.48 करोड़ की कमाई की है।

कांतारा चैप्टर 1 ने अब तक कमाए इतने करोड़

sacnilk.com की मानें तो कांतारा चैप्टर 1 ने नौ दिन में 354.88 करोड़ की कमाई की है। फिल्म ने पहले दिन 61.85 करोड़, दूसरे दिन 45.4 करोड़, तीसरे दिन 55 करोड़, चौथे दिन 63 करोड़, 5वें दिन 31.5 करोड़, छठे दिन 34.25 करोड़, 7वें दिन 25.25 करोड़, 8वें दिन 21.15 करोड़ और 9वें दिन 17.48 करोड़ की कमाई की है।

शाहरुख की डंकी को छोड़ा पीछे

ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने शाहरुख खान की डंकी के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। शाहरुख खान की डंकी ने भारत में 272 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म में शाहरुख खान के अलावा तापसी पन्नू, विकी कौशल और बोमन ईरानी जैसे कलाकार नजर आए थे।

सलमान की टाइगर 3 को छोड़ा पीछे

सलामन खान की टाइगर 3 को भी कांतारा चैप्टर 1 पीछे छोड़ दिया है। टाइगर 3 ने भारत में 282.79 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म में सलमान खान के अलावा कटरीना कैफ, रिद्धि डोगरा और इमरान हाशमी जैसे कलाकार नजर आए थे।

