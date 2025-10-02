Kantara Chapter 1 Box Office Day 1 Collection Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari Day 1 Box Office Collection साउथ की कांतारा चैप्टर 1 ने बॉलीवुड की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को पछाड़ा, पहले दिन की इतनी कमाई, Bollywood Hindi News - Hindustan
साउथ की कांतारा चैप्टर 1 ने बॉलीवुड की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को पछाड़ा, पहले दिन की इतनी कमाई

साउथ और बॉलीवुड की फिल्म का आज बॉक्स ऑफिस पर क्लैश देखने को मिला। इस क्लैश में साउथ की फिल्म ने बॉलीवुड की फिल्म काे पछाड़ दिया है। दोनों की कमाई जानने के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 07:45 PM
दो बड़ी फिल्में आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं। एक फिल्म में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, रोहित सराफ और सानिया मल्होत्रा जैसी कलाकार हैं। वहीं दूसरी फिल्म में कन्नड़ सुपरस्टार ऋषब शेट्टी हैं। ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ करण जौहर की फैमिली-रोमांस फिल्म है और ‘कांतारा: चैप्टर 1’ साउथ की पीरियड-ड्रामा फिल्म। आइए आपको बताते हैं कि दोनों फिल्मों ने ओपनिंग डे पर कितने करोड़ रुपये की कमाई की है।

‘कांतारा: चैप्टर 1’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘कांतारा: चैप्टर-1’ ने पहले दिन तगड़ा धमाका किया है। Sacnilk की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे पर लगभग 47.76 करोड़ की कमाई की है। ये ऑल-लैंग्वेज कलेक्शन है। खास बात ये है कि इस फिल्म ने कन्नड़ वर्जन में तो अच्छी कमाई की ही है, लेकिन हिंदी बेल्ट में भी इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ‘कांतारा’ का प्रीक्वल है और ‘कांतारा’ को हिंदी में काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म को दो नेशनल अवॉर्ड़स भी मिले थे।

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का कलेक्शन

करण जौहर की फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने धीमी, लेकिन ठीक-ठाक शुरुआत की है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर करीब 6.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। यह एक फैमिली-रोमांटिक फिल्म है। इसमें कई सारे बड़े सितारे भी हैं। इसके बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर साउथ की फिल्म को पछाड़ नहीं पाई।

डे 1 बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

कांतारा: चैप्टर 1 - 47.76 करोड़ रुपये

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी - 6.5 करोड़ रुपये

