Kantara Box Office: 8वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर बरपा 'कांतारा' का कहर, कमा डाले इतने करोड़

 Box Office: ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन में बनी 'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। ऋषभ शेट्टी ने 'कांतारा' की लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और लीड रोल भी प्ले किया है। ऋषभ 'कांतारा चैप्टर 1' की ऐसी कहानी लेकर आई जो 5000 साल से भी पुरानी किवदंतियों पर आधारित है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 06:22 AM
Kantara Chapter 1 Box Office Day 8: ऋषभ शेट्टी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बॉक्स ऑफिस पर राज करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं हैं। साल 2022 में ब्लॉकबस्टर 'कांतारा' के बाद इसके सीक्वल के साथ ऋषभ शेट्टी बॉक्स ऑफिस पर छा गए हैं। ऋषभ ने 'कांतारा' का सीक्वल बनाने में 3 साल लगा दिए। साल 2022 के बाद 2 अक्टूबर, 2025 को 'कांतारा' का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ। लोगों को लगा था कि फिल्म कुछ बहुत ही खास लेकर आएगी और ऐसा हुआ भी। 'कांतारा चैप्टर 1' ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को धराशाई कर दिया है। ऐसे में अब 'कांतारा चैप्टर 1' को रिलीज हुए आज आठ दिन हो गए हैं। इसी बीच 'कांतारा चैप्टर 1' के गुरुवार को आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया।

8वें दिन भी बरपा 'कांतारा' का कहर

ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन में बनी 'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। ऋषभ शेट्टी ने 'कांतारा' की लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और लीड रोल भी प्ले किया है। ऋषभ 'कांतारा चैप्टर 1' की ऐसी कहानी लेकर आई जो 5000 साल से भी पुरानी किवदंतियों पर आधारित है। इस फिल्म के साथ वरुध धवन और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी सेम डे रिलीज हुई है। हालांकि, 'कांतारा चैप्टर 1' को ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जरा भी डरा नहीं पाई। 125 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'कांतारा चैप्टर 1' ने ओपनिंग डे पर 61.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब इसके गुरुवार के कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'कांतारा चैप्टर 1' ने गुरुवार को खबर लिखने तक 20.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इसका कलेक्शन और भी बेहतर होगा। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 334.94 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'कांतारा चैप्टर 1' का कलेक्शन

डे 1: 61.85 करोड़ रुपये

डे 2: 45.40 करोड़ रुपये

डे 3: 55 करोड़ रुपये

डे 4: 63 करोड़ रुपये

डे 5: 31.25 करोड़ रुपये

डे 6: 34.25 करोड़ रुपये

डे 7: 25.25 करोड़ रुपये

डे 8: 20.50 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

कुल कलेक्शन: 334.94 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

