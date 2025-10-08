Kantara Chapter 1 box office collection day 7 Rishab Shetty Rukmini Vasanth film 300 crore ‘कांतारा: चैप्टर 1’ की बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, 7 दिन में पार किया 300 करोड़ का आंकड़ा, Bollywood Hindi News - Hindustan
Kantara Chapter 1 Box Office Collection: ‘कांतारा: चैप्टर 1’ ने सात दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर ली है। फिल्म ने भारत में 300 करोड़ और वर्ल्डवाइड 400 करोड़ का आंकड़ा पार किया है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 10:58 PM
ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने रिलीज के महज सात दिनों में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म ने दर्शकों के बीच ऐसी दीवानगी पैदा कर दी है, जैसी बहुत कम फिल्मों को नसीब होती है। लोककथा, रहस्य और श्रद्धा के अनोखे मिश्रण वाली यह फिल्म पहले हफ्ते में ही 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 400 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री मार ली है, जो किसी भी कन्नड़ फिल्म के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है।

डे वाइज कलेक्शन

डे 1: 61.85 करोड़ रुपये

डे 2: 45.40 करोड़ रुपये

डे 3: 55 करोड़ रुपये

डे 4: 63 करोड़ रुपये

डे 5: 31.25 करोड़ रुपये

डे 6: 33.75 करोड़ रुपये

डे 7 (शुरुआती): 11.46 करोड़ रुपये

कुल कमाई: 301.71 करोड़ रुपये

रिकॉर्ड

‘कांतारा: चैप्टर 1’ अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन चुकी है। यह फिल्म साल 2025 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म भी बन गई है।

फिल्म की कहानी

‘कांतारा: चैप्टर 1’ दरअसल साल 2022 में आई हिट फिल्म ‘कांतारा’ का प्रीक्वल है। इसमें कर्नाटक के लोककथाओं, भूत-प्रेत परंपराओं और प्रकृति व इंसान के बीच की जद्दोजहद को खूबसूरती से दिखाया गया है। ऋषभ शेट्टी ने फिल्म की लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और लीड रोल भी प्ले किया है।

Kantara

