‘कांतारा: चैप्टर 1’ की बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, 7 दिन में पार किया 300 करोड़ का आंकड़ा

Kantara Chapter 1 Box Office Collection: ‘कांतारा: चैप्टर 1’ ने सात दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर ली है। फिल्म ने भारत में 300 करोड़ और वर्ल्डवाइड 400 करोड़ का आंकड़ा पार किया है।

ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने रिलीज के महज सात दिनों में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म ने दर्शकों के बीच ऐसी दीवानगी पैदा कर दी है, जैसी बहुत कम फिल्मों को नसीब होती है। लोककथा, रहस्य और श्रद्धा के अनोखे मिश्रण वाली यह फिल्म पहले हफ्ते में ही 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 400 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री मार ली है, जो किसी भी कन्नड़ फिल्म के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है।

डे वाइज कलेक्शन डे 1: 61.85 करोड़ रुपये

डे 2: 45.40 करोड़ रुपये

डे 3: 55 करोड़ रुपये

डे 4: 63 करोड़ रुपये

डे 5: 31.25 करोड़ रुपये

डे 6: 33.75 करोड़ रुपये

डे 7 (शुरुआती): 11.46 करोड़ रुपये

कुल कमाई: 301.71 करोड़ रुपये

रिकॉर्ड ‘कांतारा: चैप्टर 1’ अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन चुकी है। यह फिल्म साल 2025 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म भी बन गई है।