Worldwide Box Office: 'कांतारा' पहुंची ₹400 करोड़ के पार, सिर्फ 6 दिनों में तोड़ दिए ये रिकॉर्ड

Kantara Chapter 1 Box Office: ऋषभ शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म कांतारा बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। फिल्म 6वें दिन तक 400 करोड़ क्लब में कदम रख चुकी है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 05:49 AM
Kantara Chapter 1 Day 6 Worldwide Collection: ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा - चैप्टर 1' का कहर बॉक्स ऑफिस पर जारी है। पहले ही वीकेंड में अपनी लागत निकाल चुकी यह फिल्म अब मेकर्स को मालामाल कर रही है। साल 2022 में आई फिल्म 'कांतारा' की यह प्रीक्वल मूवी है जिसे बनाने में मेकर्स ने 125 करोड़ रुपये खर्च किए थे। पहले पार्ट के बजट (Rs 16 करोड़) की तुलना में यह नंबर बड़ा जरूर लगता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने साबित कर दिया है कि मेकर्स का निवेश गलत नहीं था। तो चलिए जानते हैं कि यह फिल्म अभी तक वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर चुकी है।

कांतारा की 400 करोड़ क्लब में एंट्री

कई भाषाओं में रिलीज की गई कांतारा चैप्टर 1 के हिंदी वर्जन ने मंगलवार को 20% का जम्प लगाते हुए 11 करोड़ 50 लाख रुपये कमाए। इस तरह हिंदी वर्जन की शुरुआती 6 दिनों की कुल कमाई 93 करोड़ रुपये हो गई। फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का फायदा मिल रहा है, जिसके चलते कमाई का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार तक यह आंकड़ा बढ़कर 100 करोड़ को पार कर जाएगा। वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो 6वें दिन तक फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 400 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है।

छावा और सैयारा से कर ली बराबरी

साल 2025 में ऐसा कमाल कर पाने वाली यह अभी तक पहली कन्नड़ फिल्म रही है। इसके अलावा कुली, सैयारा और छावा के अलावा 400 करोड़ क्लब में कदम रख पाने वाली यह साल 2025 में चौथी फिल्म बन गई है। बता दें कि फिल्म भारत के अलावा अन्य देशों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मूल रूप से कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम और अंग्रेजी भाषा में भी रिलीज किया गया है। लेकिन फिल्म की मोटी कमाई अभी हिंदी, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ वर्जन से हो रही है। फिल्म की कमाई के आंकड़े सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में साझा किए हैं।

Kantara

